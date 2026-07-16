Целевое обучение поможет бесплатно получить профессию и гарантию трудоустройства

Работодатели Самарской области предлагают выпускникам региона получить профессию в рамках целевого обучения. В Самарской области общее количество договоров, планируемых к заключению – около 1500.

Целевое обучение один из действенных механизмов по обеспечению кадровой потребности предприятий, который позволяет привлечь молодых профильных специалистов. Работодатели получают гарантированное трудоустройство молодых специалистов в свою организацию или на предприятие по окончании ими обучения, а юные жители региона - образование и карьеру.

Направления обучения самые разные – медицина, педагогика, нефтегазовое дело, строительство, электроэнергетика и электротехника, электроника и наноэлектроника, железнодорожный транспорт, агрономия, ветеринария и многие другие.

«Выбор профессии влияет на всю дальнейшую жизнь, и после окончания обучения выпускникам важно знать, что они востребованы. Поиск работы – это стресс, особенно поиск первой работы. Целевое обучение дает возможность получить профессию бесплатно и не беспокоиться о трудоустройстве. Уже в процессе обучения работодатель сопровождает своего будущего специалиста, и молодому человеку гораздо легче начать свой профессиональный путь», - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Предложения по целевому обучению размещены в открытом доступе на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»: https://trudvsem.ru/target-education/search. Можно выбрать подходящий вариант на портале и подать заявку.

Сроки приема документов следующие:

по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования - с 20 июня по 25 июля (вуз может установить более ранний срок завершения приема заявлений о приеме);

по программам магистратуры – в период с 20 июня по 20 августа;

по программам аспирантуры – в период с 20 июня (конкретные сроки устанавливает вуз).

Для поступления на обучение по программам средне профессионального образования при поступлении на очную форму обучения прием заявлений осуществляется до 15 августа, но при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, продолжается до 10 августа. Заявления на очно-заочную и заочную формы обучения принимаются до 1 декабря.

Полная информация о сроках приема документов, размещается на официальном сайте образовательной организации.