В Новокуйбышевской больнице работает современный томограф

С 1 июля в Новокуйбышевской центральной городской больнице начали проводить магнитно-резонансную томографию. Аппарат МРТ поступил в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. По поручению главы региона из областного бюджета были выделены средства на оснащение медицинским оборудованием.

Ранее жителям Новокуйбышевска и близлежащих территорий для проведения МРТ-диагностики приходилось обращаться в медицинские учреждения Самары. После ввода комплекса в эксплуатацию качественная и точная МРТ-диагностика доступна непосредственно в городе.

«В среднем процедура занимает 25-30 минут. МРТ проводится в комфортных условиях пациентам как амбулаторного, так и стационарного звена. Пациентов по показаниям из поликлиники на обследование записывают врачи-терапевты участковые и врачи-узкие специалисты», - отметил главный врач Новокуйбышевской больницы Алексей Башаев.

За первую неделю работы выявлено 5 острых нарушений мозгового кровообращения и другие неврологические патологии, а также заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы.

«Используем несколько режимов сканирования. Томография обладает высокой чувствительностью к ишемическим изменениям и позволяет обнаружить очаги нарушения кровообращения на ранних стадиях. МРТ особенно эффективен при диагностике небольших или стволовых инфарктов мозга. Также среди часто назначаемых исследований МРТ шейного, грудного отделов позвоночника, спинного мозга и периферического отдела скелета», - рассказал заведующий рентгеновским отделением Новокуйбышевской больницы Константин Резинкин.

Благодаря мероприятиям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального Правительства в медучреждениях региона продолжается обновление автопарка оборудования.

Фото: минздрав СО