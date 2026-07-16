В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким грибковым поражением клиновидной пазухи

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России прооперировали пациентку с редким грибковым поражением клиновидной пазухи. Благодаря этому женщина избавилась от постоянной головной боли. Во время операции врачи использовали разработанную в СамГМУ систему хирургической навигации «Автоплан», которая позволяет значительно сократить осложнения и уменьшить риски для пациента.

В оториноларингологическое отделение Клиник СамГМУ обратилась 38-летняя пациентка с жалобами на гнойное отделяемое из полости носа, выраженную головную боль и боль в области правого глаза. Ей выполнили КТ околоносовых пазух, на котором выявили тотальное затемнение правой основной пазухи и решетчатой пазухи справа — это значит, что пазуха заполнена каким-либо содержимым или новообразованием. Чтобы исключить онкологическое заболевание, пациентке выполнили МРТ с контрастом. По результатам обследований врачи заподозрили грибковое поражение.

«Мы выяснили, что это была мицетома — скопление грибковых масс правой основной пазухи, — говорит врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения Клиник СамГМУ Ксения Ладыгина. — Случай уникален тем, что в основной пазухе грибы встречаются не так часто. На фоне грибка и воспаления слизистой у женщины произошло разрушение тканей и образовались множественные дефекты стенок правой основной пазухи. Чтобы детально рассмотреть дефекты и сократить риски кровотечения, во время операции мы использовали систему хирургической навигации “Автоплан”. С помощью “Автоплана” была вскрыта правая основная пазуха и удалена мицетома (грибковое тело)».

Операция длилась полтора часа, сейчас женщина чувствует себя хорошо и ее больше не беспокоят головные боли.

При наличии гнойного отделяемого из носа, длительного затруднения носового дыхания и головной боли, нужно как можно скорее обратиться к лор-врачу, подчеркнула Ксения Ладыгина.