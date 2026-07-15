Десятый ребенок в семье: специалисты областного Перинатального центра в четвертый раз помогли многодетной семье в рождении малыша

В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина появился на свет маленький Святослав. Он стал десятым ребенком в большой и дружной семье Екатерины и Семёна.

Для Екатерины эти роды стали уже четвертыми в областной больнице. И, как признается многодетная мама, выбор места рождения малыша для нее давно очевиден.

«Благодарна всему коллективу, всем медицинским работникам. Все отзывчивые и добрые люди», — отметила она.

Семья живет в селе Большеглушицкого района. Вместе с мужем они воспитывают десятерых детей: Данилу, Ангелину, Егора, Ульяну, Полину, Милану, Веронику, Есению, Семёна и теперь маленького Святослава.

Родители ведут хозяйство, держат кур, гусей и поросят, помогают друг другу и стараются дать каждому ребенку внимание, заботу и возможность получить образование. Екатерина уже удостоена региональной награды «Материнская доблесть», а государственная поддержка помогает семье решать многие бытовые вопросы.

«Цифры говорят сами за себя: женщины доверяют нам самое ценное. Многоплодные роды и повторные беременности у многодетных мам — это всегда особая ответственность для всей команды центра. Мы гордимся, что можем быть частью таких важных семейных историй», - подчеркнула заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, руководитель Перинатального цента Марина Нечаева.

За полгода в центре родились 2636 детей, из них 59 двойняшек и 2 тройни, у троих женщин это 9-й ребенок в семье, еще у троих — 11-й.

Благодаря национальному проекту «Семья» и мероприятиям федерального проекта «Охрана материнства и детства» центр оснащен современной медтехникой. Это оборудование для выхаживания самых маленьких детей, начиная от 500 граммов, современные кювезы, аппараты УЗИ экспертного класса, родовые и операционные столы, мониторы наблюдения за состоянием мам и малышей.

Фото: минздрав СО