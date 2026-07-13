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Врча-дерматовенеролоч напомнила правила профилактики инфекций, передающихся половым путем

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Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Ксения Бородина: "Самое главное – избегать случайных связей, иметь доверительные отношения с партнером и использовать барьерные средства контрацепции".

 Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Ксения Бородина:

«Инфекции, передающиеся половым путем, – это заболевания, которые передаются при половом контакте с инфицированным партнером. Их насчитывается более 20, в том числе ВИЧ-инфекция, сифилис, гонококковая инфекция, хламидийная инфекция, генитальный герпес и т.д.

Если ИППП не лечить, они могут быть серьезной угрозой не только для инфицированного, но и для его партнеров.

Заражение происходит при любом половом контакте. Иммунитета к этим болезням ни у кого нет, и одновременно пациент может страдать одним или несколькими разными инфекциями.

Самое главное – избегать случайных связей, иметь доверительные отношения с партнером и использовать барьерные средства контрацепции. Не менее важно регулярно проходить обследования на ИППП, а именно – каждые 6 месяцев.

Необходимо знать симптомы этих заболеваний.
Насторожить должны изменения в области половых органов. Они могут появиться сразу же после полового контакта, а могут не проявляться в течение недель, месяцев и даже лет. Могут время от времени исчезать, хотя болезнь продолжает развиваться.
Некоторые ИППП не имеют симптомов. Женщины могут не обнаруживать их до того момента, когда болезнь уже вызвала необратимые поражения. Поэтому, если есть хоть малейшие подозрения инфицирования, нужно срочно пройти обследование. Это единственный способ удостовериться, что все в порядке.

В Самарской области реализуется программа диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Профилактическая работа ведется в рамках междисциплинарного взаимодействия с врачами-акушерами-гинекологами и врачами-урологами. Обследование поможет выявить заболевания, которые могут негативно повлиять на здоровье, а также на зачатие ребёнка и течение беременности".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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