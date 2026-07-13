СамГМУ запустил производство цифровых стетофонендоскопов

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России стартовало производство и первые коммерческие поставки цифровых стетофонендоскопов собственной разработки. Прибор предназначен для проведения диагностики сердца и легких. Первые устройства поставлены в Красногвардейскую ЦРБ в Республике Адыгея, ими оснастят новое отделение женской консультации, которое готовится к открытию. Приборы изготавливаются в Центре серийного производства (ЦСП) СамГМУ, где выпускаются различные продукты из линейки университета. Мощности ЦСП позволяют изготавливать до 10 тыс. стетофонендоскопов в год.

Цифровой стетофонендоскоп оснащен функцией беспроводной передачи данных и предназначен для проведения диагностики сердца и легких. Устройство имеет 3 режима аускультации и позволяет не только проводить стандартное исследование, но и записывать его результаты в аудиоформате и передавать их в специально разработанное приложение на базе ОС Android. Прослушивать запись можно с помощью наушников в режиме реального времени, а уникальные технологии обработки звука и шумоподавления помогают сделать аудиофайл более качественным, без лишних шумов. Благодаря возможности интеграции прибора в разработанную в СамГМУ платформу дистанционного мониторинга физиологических показателей пациентов «Хелс Чек-Ап» (Health Check-Up) и другие медицинские информационные системы, полученные данные можно мгновенно передавать профильным специалистам в цифровом виде.

«Еще одна разработка СамГМУ выходит на рынок, это важный этап развития университета, нацеленного на технологическое лидерство в системе здравоохранения России, — подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Мы производим инновационную продукцию, которая ничем не уступает импортным аналогам и отвечает национальным приоритетам и стратегическим целям страны».

Разработкой стетофонендоскопа занимались специалисты Института инновационного развития СамГМУ и совместно с опытными клиническими экспертами Клиник СамГМУ, на базе которых проводились апробации и клинические испытания устройства. Цифровой стетофонендоскоп уже включен в каталог Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и проходит процедуру включения в реестр российской промышленной продукции.

Как пояснили в Красногвардейской ЦРБ, стетофонендоскопы закуплены на конкурсной основе, что позволило выбрать наилучший по характеристикам вариант. В новом отделении женской консультации стетофонендоскоп будут использовать для обследования беременных женщин и пациенток в послеродовом периоде. Возможность сохранять аудиозаписи исследований и передавать их в цифровом формате позволит врачам своевременно отслеживать любые изменения в динамике, оперативно принимать решения и минимизировать риски для здоровья матери и ребенка.

«Такой подход полностью отвечает актуальным требованиям, – подчеркнул директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин. Устройство входит во множество стандартов оснащения Минздрава РФ, соответствует Приказу Минздрава «О Порядке оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"». Высокая универсальность позволяет применять его и в рамках других федеральных стандартов, включая оснащение кабинетов доврачебной и первичной медико-санитарной помощи. Внедрение нашего цифрового решения в практику районной больницы повысит доступность и качество медицинской помощи».