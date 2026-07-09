В Тольяттинской поликлинике №3 работает молодой травматолог-ортопед - участник программы поддержки специалистов

Георгий Большаков пришёл в учреждение во время обучения в ординатуре и после её окончания остался здесь, воспользовавшись мерами поддержки для молодых кадров.



«Во время ординатуры я пришёл в эту поликлинику врачом-стажёром – это очень помогло в профессиональном становлении», – рассказал специалист.



Молодому специалисту была предоставлена служебная однокомнатная квартира, а также выплачена единовременная помощь в размере 200 тысяч рублей как молодому специалисту. Это стало важным подспорьем на начальном этапе профессионального пути.



«Грамотный врач ведёт пациента от и до: осмотрел, прооперировал – и дальше наблюдает амбулаторно и на реабилитации. Тогда эффективность лечения возрастает в разы», – отметил врач.



В планах Георгия Анатольевича – развивать операционные навыки, но при этом не бросать амбулаторный приём, так как он считает важным вести пациента на всех этапах лечения.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО