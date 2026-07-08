Самарский  врач аллерголог-иммунолог : о мифах прикорма и пищевой аллергии у детей

Врач аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Ксения Ладыш:
"Во всем мире выделяют 8 основных продуктов, которые вызывают 90% всех пищевых аллергий.
У детей раннего возраста лидерами являются:
Белок коровьего молока (самая частая причина аллергии у детей младшего возраста)
куриное яйцо
арахис и орехи
злаки, содержащие глютен
соя
рыба и морепродукты.
Главный миф: "Аллергены нужно вводить как можно позже".
Своевременное введение аллергенных продуктов в рацион ребенка тренирует иммунную систему и снижает риск развития аллергии в будущем. Продукты необходимо вводить после консультации с педиатром в период «окна толерантности» - примерно с 4-6 месяцев.
Миф про «красные ягоды» и экзотические фрукты
Клубника, малина или тропические фрукты редко вызывают истинную иммунную аллергию у младенцев. Чаще всего сыпь на щеках у грудничка — это не аллергия, а незрелость ферментной системы или реакция на избыток сахара и новых веществ в рационе.
Очень важно: пищевая аллергия у большинства детей как правило проходит самостоятельно к 3-5 годам.
Диагноз «пищевая аллергия» должен ставить только врач на основании анамнеза, дневника питания и дообследования. Самостоятельное исключение целых групп продуктов из рациона растущего организма без контроля врача может привести к задержке физического развития и дефициту жизненно важных нутриент
Фото: минздрав СО