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Самарская область принимает участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2026», которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.
Самарская область представила промышленный потенциал на «ИННОПРОМ 2026» и подтвердила лидерство в рейтингах
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Самарская область представила промышленный потенциал на «ИННОПРОМ 2026» и подтвердила лидерство в рейтингах

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Самарская область принимает участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2026», которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

Самарская область принимает участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2026», которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Мероприятие традиционно является одним из ключевых индустриальных событий в России и Евразии.

В центре внимания экспозиции Самарской области — проект помышленного технопарка «Дом дирижаблестроителей имени К.Э. Циолковского» в Тольятти. Над стендом эффектно «парит» дирижабль, выпуск которого запланирован российским станкостроительным заводом «СтанкоМашСтрой» на территории Тольятти.

«Эта площадка включена Минпромторгом России в реестр объектов, получающих господдержку. Она объединяет предприятия, которые работают над выпуском нового поколения дирижаблей, экологичных и экономически эффективных. В проекте участвуют «СтанкоМашСтрой», «ЛазерПро», «Завод Сигнал», МГТУ им. Баумана, НПО «Модуль» и другие. Будем работать над укреплением партнерского взаимодействия, все направлено на достижение одной из главных целей – технологического суверенитета нашей страны», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Делегацию возглавляет врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, который принимает участие в ключевых событиях выставочной программы и мероприятиях, имеющих приоритетное значение для Самарской области.

В рамках деловой программы первого дня на стенде Самарской области был подписан ряд важных партнёрских соглашений. Министерство промышленности и торговли Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с Департаментом промышленности правительства Еврейской автономной области, направленное на интенсификацию обмена опытом и лучшими практиками промышленной индустрии.

Также состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Самарской Торгово-промышленной компанией «БРИК» (основателем и участником промышленного Кластера высокоточной приводной техники) и Институтом «Уральская передовая инженерная школа «Цифровое производство» (УПИШ) Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».   Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в сфере промышленной кооперации, развития инженерных компетенций, цифрового производства, а также научно-технического и образовательного обмена для содействия развитию кластера высокоточной приводной техники.

«Самарский металлургический завод» (СМЗ) заключил соглашение с компаниями «Напитки Вместе» и «Арнест Упаковочные Решения» о стратегическом партнёрстве в области экономики замкнутого цикла при производстве, использовании и последующем обращении алюминиевой упаковки. В 2025 году среднее содержание вторсырья в баночной ленте СМЗ достигло 42,3%. А в рамках межотраслевых проектов, предприятие готово перейти на выпуск банки с корпусом из 100% переработанного алюминия.

На «ИННОПРОМ 2026» также были оглашены результаты общероссийских рейтингов. По итогам «Рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ за 2025 год» Самарская область заняла 2-е место в Приволжском федеральном округе и 6-е место в Российской Федерации. По сравнению с предыдущими результатами рейтинга регион демонстрирует устойчивую положительную динамику: в 2023 году Самарская область находилась на 14-й позиции в РФ, а в 2024 – на 9-й.

Регион вновь подтвердил и кадровый потенциал. Генеральный директор и совладелец опытно-механического завода ООО АФ «Перспектива» Виталий Литвиненко вошел в ТОП-10 победителей V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Предприятие выпускает промышленное оборудование и комплектующие для строительной, энергетической, металлодобывающей и других отраслей.

Кроме того, по результатам Национального рейтинга дронификации регионов России — 2026 Самарская область стала лидером по кадровому обеспечению дрон-индустрии. Регион входит в десятку лидирующих регионов по числу производителей беспилотных авиационных систем. По поручению президента РФ Владимира Путина в целях обеспечения отрасли профессиональными кадрами базе Тольяттинского государственного университета создан институт беспилотной авиации.

На площадке «ИННОПРОМа-2026» состоялась рабочая встреча врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова с генеральным директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. Главной темой обсуждения стали механизмы государственной поддержки в виде льготных займов ФРП.

«ФРП — наш ключевой партнер в вопросах модернизации индустриального сектора. Наша задача совместно с ФРП — создать для будущих резидентов максимально комфортные финансовые условия, включая доступ к «дешевым» и длинным деньгам, чтобы новые высокотехнологичные производства запускались в регионе в кратчайшие сроки», — прокомментировал итоги встречи Денис Гурков.

 

Фото:  Министерство промышленности и торговли Самарской области

Теги: Самара

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