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В губернии обновят критерии статуса семейного предприятия

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В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Торгово-промышленной палате Самарской области обсудили вопросы развития семейного предпринимательства в регионе.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Торгово-промышленной палате Самарской области обсудили вопросы развития семейного предпринимательства в регионе. Рабочее совещание прошло под председательством зампреда областного правительства Вячеслава Романова. В нем также приняли участие представители минэкономразвития, бизнес-объединений региона, торгово-промышленной палаты, депутаты Самарской губернской думы, а также представители семейных предприятий из Самары и Тольятти. В режиме видеоконференции к совещанию подключились все муниципальные образования региона.

Региональный закон о семейных предприятиях действует с 2024 года, определяющий ключевые характеристики таких субъектов МСП. Так, в работе семейного предприятия должно быть задействовано до 15 человек. При этом члены одной семьи должны владеть более чем 50% капитала, а руководитель – быть членом этой же семьи. В кооперативах не менее 50% членов должны быть из одной семьи, и как минимум половина сотрудников по основному месту работы – тоже. Сегодня на уровне региона ведется реестр семейных предприятий.

Начиная рабочую встречу, Вячеслав Романов отметил, что обсуждение вопросов развития семейного предпринимательства в День семьи, любви и верности – очень символично. «Это очень важная тематика и с точки зрения экономики, и с точки зрения социальной жизни. Торгово-промышленная палата России выступила локомотивом поддержки семейного бизнеса, многие регионы откликнулись, чтобы придать особый статус поддержки семейного предпринимательства. Самарская область в числе 25 регионов, которые законодательно определили что такое «семейное предпринимательство», меры дополнительной поддержки. Мы ждем, когда этот термин будет закреплен на федеральном уровне, соответствующие предложения уже внесены в Госдуму. На уровне региона мы понимаем значимость этого института. Важно идентифицировать семейные предприятия и помогать им развиваться», - отметил Вячеслав Романов.

Исполняющий обязанности руководителя департамента развития предпринимательства Минэкономразвития региона Владимир Логинов рассказал, что сегодня в реестр включено только 11 семейных предприятий – многие субъекты МСП не соответствуют установленным критериям. «Например, если один из членов семьи владеет более 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, а другой – является директором, но не владеет долями, то такая компания не соответствует критерию отнесения к семейным предприятиям в действующей редакции закона», - рассказал Владимир Логинов.

Для того, чтобы учесть более широкий круг моделей семейного контроля бизнесом   министерством совместно с Самарской Губернской Думой подготовлены изменения в региональный закон.

Как рассказал заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской Губернской Думы Роман Балтер, поправки уже приняты в первом чтении. В частности, планируется расширить перечень лиц, относящихся к членам семьи и отнести к ним отнести опекунов, попечителей, приемных, патронатных родителей, детей под опекой, детей, переданных на воспитание в приемные семьи и др. Также планируется отменить критерий по численности работников. Кроме того, для признания семейным предприятием теперь будет возможно владение бизнесом одним членом семьи, а управление – другим членом семьи. Индивидуальный предприниматель при наличии работников также будет учитываться как член семьи. «Эти изменения усилят эффективность реализации государственной поддержки семейных предприятий и позволят создать дополнительные условия для развития всех членов семьи», - подчеркнул Роман Балтер.

Развитием направления семейного бизнеса активно занимается ТПП региона. «Палата много лет системно поддерживает семейный бизнес, и по её инициативе это направление вошло в региональную повестку МСП. В октябре 2023 года в Самаре прошло заседание Всероссийского семейного совета, после чего на базе ТПП открыт Центр семейного бизнеса», - отметил председатель ТПП Самарской области Валерий Фомичев.

О своих примерах развития и необходимых мерах поддержки говорили основатели и руководители семейных предприятий. Финансовый директор ООО «Медицинский центр «Виталонг – Клиника холода» Матвей Пальчиков рассказал, что для семейных предприятий актуальной мерой поддержки стало бы предоставление льготных мест в профильных средне-специальных и высших учебных заведениях.

Глава КФХ «Дворяновка» (семейный пикник-парк «Пара Альпак») Денис Белогаев рассказал, что для вступления в реестр бизнесу необходимо четкое понимание преференций, которые даст статус семейного предприятия. «Для нас было бы актуально льготное кредитование, льготная аренда земельных участков. В самом начале деятельности нам помогла информационная поддержка региона. Это было эффективно здесь и сейчас: к нам стали организовывать туры, к нам поехали отдыхать семьи», - поделился предприниматель.

Все предложения, высказанные в ходе совещания, будут рассмотрены профильными ведомствами. Как отметил Вячеслав Романов, совещания по развитию семейного предпринимательства будут проводиться в регионе на регулярной основе.

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

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