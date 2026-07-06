Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре

В Самаре установили мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — генерале Александре Зубареве, полковниках Николае Борисовиче, Алексее Борунове, Александре Гусеве, Николае Молодцове и Степане Тронине. Памятный знак установлен по инициативе активных жителей Ленинского района и расположен на фасаде дома № 102б по ул. Галактионовской, где жили герои вместе со своими семьями в послевоенное время.



«В этом году наша страна отметила 81‑ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и установка мемориальной доски стала одним из значимых событий в череде памятных мероприятий не только Ленинского района, но и Самары в целом. Важно, что инициатива установки мемориального знака исходила именно от жителей. Это своего рода связующая нить между прошлым и будущим, возможность сохранить и увековечить память о наших земляках — не только об их военных заслугах, но и о том, что они сделали для города уже в мирное время», – сказала глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко.



В послевоенное время участники Великой Отечественной войны, в память о которых установлена мемориальная доска, продолжили работать в сфере безопасности и охраны правопорядка на территории города и региона. Как вспоминают жители, они старались сделать город комфортным и безопасным.



«После Великой Отечественной войны в этом доме жили сотрудники МВД, которые служили в одной воинской части. Я здесь выросла и прекрасно помню генерала Зубарева и его сослуживцев, наших соседей. Они всегда были открытыми, отзывчивыми и простыми в общении, старались принести пользу не только на службе, но и в повседневной жизни. Например, при содействии Александра Степановича старые швейные мастерские в соседнем доме были преобразованы в детский сад, чтобы семьям с детьми было удобнее», – поделилась старшая по дому № 102б по ул. Галактионовской Светлана Буклетова.



Во время торжественной церемонии участники возложили к мемориальной доске цветы и почтили память героев минутой молчания.

Фото: пресс-служба администрации Самары