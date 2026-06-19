Виталий Шабалатов поздравил медиков региона с профессиональным праздником

В пятницу, 19 июня 2026 года, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню медицинского работника. От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева медиков с профессиональным праздником поздравил первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Он вручил лучшим сотрудникам медучреждений региональные награды.

Председатель областного Правительства зачитал приветственный адрес от Губернатора Самарской области.

«Мы никогда не устанем благодарить вас – профессионалов, стоящих на страже здоровья жителей региона. Людей с большим сердцем, наполненным любовью к людям, стремлением им помочь.

Благодарю, что ежедневно вы сохраняете преданность делу, несмотря на то, что оно требует от вас колоссальных моральных и физических усилий. Вы совершаете настоящие подвиги, спасая людей, находясь рядом с ними в самые тяжелые моменты, даря шанс на жизнь» , - было отмечено в поздравлении, которое передал медикам глава региона.

«За каждым вашим рабочим днем – спасенные и сохраненные жизни. Для вас это ежедневный труд и служебный долг, а для пациентов – это судьбы, и судьбы не только отдельного человека, но и целых семей. Через ваши руки прошли сотни тысяч людей, которым вы подарили здоровье, надежду на спасение и вторую жизнь», - подчеркнул Виталий Шабалатов.

Руководство страны, Губернатор и Правительство региона уделяют первостепенное внимание развитию сферы здравоохранения. Совершенствуется материально-техническая база здравоохранения, внедряются новые методики и технологии, укрепляется кадровый потенциал.

В прошлом году были открыты две поликлиники – для жителей мкрн. Кошелев-Парк в Смышляевке (на 1062 посещения в смену) и детская на 500 посещений в смену в Самаре (ул. Николая Панова). Продолжается строительство ещё двух объектов в Кинеле и Ставропольском районе.

В целях повышения доступности первичного звена введены 48 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 врачебные амбулатории, 1 офис врача общей практики.

Открыт единственный в ПФО передовой операционно-реанимационный модуль Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой.

За год проведен капремонт на 169 объектах медицинских организаций, в учреждения поставлено более 2000 единиц медицинского оборудования, 197 автомобилей неотложной медицинской помощи и 25 автомобилей скорой медицинской помощи.

В 2025 году выделено на 50% больше средств на организацию льготного лекарственного обеспечения, чем в 2024 году. Это позволило повысить доступность льготного лекарственного обеспечения, в частности, для пациентов с орфанными, онкологическими заболеваниями, с сахарным диабетом.

За прошлый год профосмотр и диспансеризацию прошли более 2,3 млн человек. Почти в 2 раза (в 1,8 раза) по сравнению с 2024 годом увеличилось число граждан, прошедших диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья.

Правительство региона оказывает поддержку медикам. За прошлый год выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили 295 специалистов, доплаты и стимулирующие выплаты – 400 врачей и медсестер общей практики, денежную выплату медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованной медицинской специальности, – 604 человека.

С 2025 года в регионе начали предоставлять единовременную региональную выплату в размере 1 млн рублей для врачей, прибывших из других регионов в города Тольятти и Сызрань, где наблюдается наибольший дефицит кадров (по аналогии с выплатой в рамках программы «Земский доктор»). В 2025 году в эти города переехали 26 врачей из других регионов и стран.

«Все это – только начало той большой работы, которую мы должны и будем делать, чтобы улучшить условия труда медиков, привлечь в отрасль новые кадры, улучить качество оказания медицинских услуг для наших граждан», - отметил Виталий Шабалатов.

Председатель областного Правительства вручил отличившимся работникам отрасли высокие награды. Почетного звания «Народный врач Самарской области» удостоена Ольга Владимировна Викулова, врач-гастроэнтеролог с 52-летним стажем, сотрудник Самарской областной больницы имени Середавина. Валентине Ивановне Бровченко и Татьяне Анатольевне Стволковой вручены награды «Почетный знак Нестора Постникова». Почетного знака Трудовой Славы удостоена медицинская сестра Большеглушицкой центральнойрайонной больницы с 30-летним стажем в профессии Нина Сергеевна Герасимова. Отмечены и коллективы медучреждений – почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» вручен Самарской областной больнице имени Середавина, Самарскому областному центру медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Самарской областной станции скорой медицинской помощи.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес медиков, выполнявших свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Семерым из них были вручены почетные знаки Губернатора «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации».

«Вопреки всем сложностям в Самарской области система здравоохранения уверенно развивается. Под личным контролем губернатора Вячеслава Федорищева только за 2 последних года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» произошли серьезные изменения: построены новые ФАПы, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории, закуплены новые автомобили неотложной помощи; высокотехнологичное оборудование. В регионе налажен тесный союз медицинской науки и практического здравоохранения. Все это дает хорошие результаты в укреплении здоровья населения», - подчеркнул в своем поздравительном слове Геннадий Котельников, председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН.

Фото: пресс-служба правительства СО