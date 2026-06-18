Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач-офтальмолог Ольга Жукова: "Чем раньше дети начинают регулярно пользоваться мобильными устройствами и чем больше времени проводят перед экраном, тем выше риск развития близорукости".
Близорукость начинается раньше: что должны знать родители о гаджетах
Второй год подряд «МолоТ» объединяет начинающих сотрудников предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет и молодые семьи.
Завершились испытания регионального этапа общественного проекта ПФО «МолоТ»
В течение двух дней мобильный ТИЦ Самарской области станет объектом притяжения для жителей и гостей Нижнего Новгорода.
Мобильный туристский информационный центр СО отправляется в презентационную экспедицию по регионам России
18 июня 2026 года, в Тольятти на площадке технопарка «Жигулевская долина» стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем (БАС). Форум проходит с 18 по 20 июня.
В Тольятти начал работу Кадровый форум БАС
Министерство туризма СО совместно с туристским информационным центром приглашает СЕМЬИ С ДЕТЬМИ (школьники) на бесплатную пешеходную экскурсию «Куйбышев – город трудовой доблести»
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Любители активного образа жизни смогут принять участие в совместном конкурсе Минспорта России и Роскосмоса и стать ближе к звездам, продемонстрировав свои спортивные результаты. 
Самарцам предлагают принять участие в спортивном конкурсе и посетить Центр подготовки космонавтов 
18 июня в Тольятти в рамках Кадрового форума БАС прошло подписание трёхстороннего соглашения о реализации комплексной образовательной модели «Технологическая мастерская «Дрон-гараж. Жигулёвская долина». 
В «Жигулёвской долине» начнёт работу технологическая мастерская «Дрон-гараж»
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, с сохранением ночью 19 июня.
В Самарской области ожидается гроза, ливень
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора

307
15 июня во всех отделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию доноров

15 июня во всех отделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию доноров. В этот день 421 человек сдали кровь и ее компоненты в помощь нуждающимся в переливании донорской крови пациентам. За один день было заготовлено 190 литров жизненно важных компонентов, которые будут выданы в медицинские организации региона.

«Сегодня мы видим, как донорство становится не просто медицинской практикой, а частью социальной культуры. Ежегодно в отделениях станции переливания кровь и ее компоненты сдают более 30 тыс. человек, благодаря помощи которых 64 медицинских организации получают все необходимые компоненты донорской крови для оказания трансфузионной помощи пациентам. В день донора мы торжественно чествуем всех, кто добровольно и безвозмездно оказывает помощь, делясь своей кровью, и тем самым участвует в сохранении здоровья и спасении жизни пациентов» - отметила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России по ПФО и министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

После сдачи крови каждый донор смог принять участие в беспроигрышной лотерее и получить памятные сувениры от организаторов и подарки от партнёров мероприятия.

В рамках мероприятия состоялось вручение знаков Почётный донор России 10 жителям области, чей вклад в спасение жизней исчисляется десятками литров сданной крови. Они были отмечены благодарственными письмами от администрации учреждения и памятными подарками.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
06 марта 2026, 17:38
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения. Здравоохранение
1722
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
13 октября 2025, 20:46
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе. Здравоохранение
1874
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
30 сентября 2025, 16:10
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной... Здравоохранение
1986
Здравоохранение
Врач-офтальмолог Ольга Жукова:
18 июня 2026  19:18
Близорукость начинается раньше: что должны знать родители о гаджетах
15
Аспирантка СамГМУ Юлия Комарова разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер» (ИМК) с помощью персонализированной магнитной стимуляции для преодоления нестабильности.
18 июня 2026  15:48
Аспирантка СамГМУ разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер»
248
15 июня во всех отделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию доноров
18 июня 2026  14:54
Более 400 жителей региона сдали кровь во Всемирный день донора
307
В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.Так, в городском округе Чапаевск началось строительство модульной врачебной амбулатории в поселке Садово-Дачный.
18 июня 2026  14:43
Жители Чапаевска будут получать медпомощь в современных условиях
288
В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медуслуг
17 июня 2026  10:04
В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медуслуг
563
В России обновят стандарт лечения шизофрении
17 июня 2026  09:16
В России обновят стандарт лечения шизофрении
550
16 июня 2026  19:59
Врач развенчал миф о норме в 10 тыс. шагов в день
689
Врач-невролог детской клинической больницы им В.Д. Середавина Наталья Савельева:
16 июня 2026  17:45
Самарский детский врач-невролог рассказала о влиянии гаджетов на мозг и важности цифровой гигиены
1000
В регионе продолжается работа по реабилитации ветеранов специальной военной операции.
16 июня 2026  16:32
Самарские офтальмологи помогают ветеранам боевых действий
994
Медицина шаговой доступности: в Большечерниговском районе завершается строительство ФАП в поселке Поляков.
16 июня 2026  14:17
В Большечерниговском районе завершается строительство ФАПа
978
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
385
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
1509
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
326
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
569
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
714
Весь список