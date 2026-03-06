В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград

В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград. Руководитель ведомства поздравил коллег с наступающим праздником, а также вручил специалистам учреждений награды.
Дипломом Самарской Губернской Думы награждена:
врач-методист Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Мария Иванова
Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:
врач-акушер-гинеколог Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина - Злата Богдан
медицинская сестра-анестезист Самарской городской больницы № 4 - Нурзия Бозова
начальник отдела финансового, правового, кадрового и административного обеспечения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Самарской области - Таслия Гиниятуллина
фельдшер-лаборант Тольяттинской городской детской клинической больницы - Ольга Иванюк
врач-терапевт участковый Тольяттинской городской поликлиники №4 - Татьяна Капустина
старшая медицинская сестра Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им.В.В. Баныкина - Олеся Кузьмич
врач-педиатр участковый Ставропольской центральной районной больницы - Анна Поливанова
заведующая отделением – врач-офтальмолог Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И.Ерошевского - Мария Радайкина
начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Самарской области - Анастасия Самарцева
врач-хирург Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района - Александра Чепенко
За плодотворный труд, профессиональное мастерство и добросовестное исполнение должностных обязанностей при оказании медицинской помощи участникам СВО почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:
медицинская сестра палатная Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В.Постникова - Елена Абалакова
медицинская сестра участковая Октябрьской центральной городской больницы, в 2023-2025 годах участник СВО - Надежда Сибгатуллина
Благодарностью министра здравоохранения Самарской области награждены:
медицинские сестры Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В. Постникова - Светлана Касаткина и Татьяна Комиссарова
Медицинским работникам, оказывающих гуманитарную медицинской помощи населению г.Снежное Донецкой Народной Республики благодарностью министра здравоохранения Самарской области награждена:
врач-офтальмолог Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского - Светлана Камакина
За оказание волонтерской и медицинской помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО благодарственным письмом министра здравоохранения Самарской области поощрены студенты Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной:
Ольга Лобачева
Ольга Сафонова
Виктория Фридман
"Сегодня, накануне Международного женского дня, хочется особенно отметить самоотверженный труд медицинских работников. Вы ежедневно совершаете маленькие чудеса, дарите людям здоровье и надежду на лучшее будущее. Ваши профессионализм, доброта и внимание делают нашу жизнь лучше!
Особенная благодарность медицинским работникам, оказывающим помощь участникам СВО . Вклад в спасение жизней бесценен, ваша поддержка незаменима. Мы гордимся и восхищаемся вашей стойкостью, добротой и самоотверженностью". - отметил Андрей Орлов.
Фото: минздрав СО