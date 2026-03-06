Я нашел ошибку
Главные новости:
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью повредив их. 
Суд взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, усевшегося на трон Павла I в Эрмитаже
В этом году игра «Зарница», ставшая в Тольятти уже традиционной, прошла для ребят на базе детского лагеря.
В Тольятти полицейские и общественники провели детскую патриотическую игру – «Зарница»
8 марта в 15:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч.
Работу общественного транспорта в Самаре будет усилена к футбольному матчу 8 марта
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.

В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.

В министерстве здравоохранения Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград. Руководитель ведомства поздравил коллег с наступающим праздником, а также вручил специалистам учреждений награды.

Дипломом Самарской Губернской Думы награждена:

врач-методист Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Мария Иванова

Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:

врач-акушер-гинеколог Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина - Злата Богдан

медицинская сестра-анестезист Самарской городской больницы № 4 - Нурзия Бозова

начальник отдела финансового, правового, кадрового и административного обеспечения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Самарской области - Таслия Гиниятуллина

фельдшер-лаборант Тольяттинской городской детской клинической больницы - Ольга Иванюк

врач-терапевт участковый Тольяттинской городской поликлиники №4 - Татьяна Капустина

старшая медицинская сестра Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им.В.В. Баныкина - Олеся Кузьмич

врач-педиатр участковый Ставропольской центральной районной больницы - Анна Поливанова

заведующая отделением – врач-офтальмолог Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И.Ерошевского - Мария Радайкина

начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Самарской области - Анастасия Самарцева

врач-хирург Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района - Александра Чепенко

За плодотворный труд, профессиональное мастерство и добросовестное исполнение должностных обязанностей при оказании медицинской помощи участникам СВО почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:

 

медицинская сестра палатная Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В.Постникова - Елена Абалакова

медицинская сестра участковая Октябрьской центральной городской больницы, в 2023-2025 годах участник СВО - Надежда Сибгатуллина

Благодарностью министра здравоохранения Самарской области награждены:

медицинские сестры Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В. Постникова - Светлана Касаткина и Татьяна Комиссарова

Медицинским работникам, оказывающих гуманитарную медицинской помощи населению г.Снежное Донецкой Народной Республики благодарностью министра здравоохранения Самарской области награждена:

врач-офтальмолог Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского - Светлана Камакина

За оказание волонтерской и медицинской помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО благодарственным письмом министра здравоохранения Самарской области поощрены студенты Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной:

‍Ольга Лобачева
‍Ольга Сафонова
‍Виктория Фридман

"Сегодня, накануне Международного женского дня, хочется особенно отметить самоотверженный труд медицинских работников. Вы ежедневно совершаете маленькие чудеса, дарите людям здоровье и надежду на лучшее будущее. Ваши профессионализм, доброта и внимание делают нашу жизнь лучше!
Особенная благодарность медицинским работникам, оказывающим помощь участникам СВО . Вклад в спасение жизней бесценен, ваша поддержка незаменима. Мы гордимся и восхищаемся вашей стойкостью, добротой и самоотверженностью". - отметил Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Мероприятия Самара

