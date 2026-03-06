Я нашел ошибку
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Завершились областные соревнования по футзалу среди команд профессиональных образовательных организаций «Футзал - в ссузы».
Тольяттинский  колледж - победитель областного турнира «Футзал - в ссузы»
В Самаре 12 и 13 марта пройдут игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026.
В Самаре более 40 детских команд встретятся на играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026 
Праздник в ГУ МЧС СО завершился приятным сюрпризом — для женщин прозвучали песни известных авторов.
Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили женскую половину коллектива в наступающим праздником
9 февраля 2026 года Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418».
Волонтёры Победы и Единая Россия объявили регистрацию на онлайн-игру «1418»
Для питомника, расположенного в Безенчукском районе, это уже четвертый сезон тюльпанов — начинали с 10 тысяч луковиц, в этом году высадили уже более 250 тысяч.
К 8 марта питомник "Зеленая контора" поставил 250 тысяч тюльпанов в торговые сети региона
20 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Автоград» состоится гала-концерт финалистов первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера».
В Тольятти состоится финал первого конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера»
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей

Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.

 

 

Самарская городская больница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Парк учреждения пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь». Благодаря систематическим поставкам за последние годы сегодня автопарк полностью обновлён.

Новый транспорт распределён по взрослым и детским подразделениям больницы. Автомобили используются для обслуживания вызовов на дому, доставки врачей к пациентам, перевозки биоматериалов. «Соболь», работающий в круглосуточном режиме, задействован для доставки пациентов, перевозки специалистов и транспортировки анализов крови.

«Полностью обновлённый автопарк позволяет нам обеспечить доступность медицинской помощи на всей территории обслуживания – у нас достаточно разветвленная структура, много посёлков, – отметил главный врач Дмитрий Лисица, – Особенно это важно в период эпидемического подъёма, когда количество вызовов возрастает. Теперь мы оперативно реагируем на все обращения и своевременно оказываем помощь на дому».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе«ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Самара

