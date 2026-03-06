Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей

Самарская городская больница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Парк учреждения пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь». Благодаря систематическим поставкам за последние годы сегодня автопарк полностью обновлён.

Новый транспорт распределён по взрослым и детским подразделениям больницы. Автомобили используются для обслуживания вызовов на дому, доставки врачей к пациентам, перевозки биоматериалов. «Соболь», работающий в круглосуточном режиме, задействован для доставки пациентов, перевозки специалистов и транспортировки анализов крови.

«Полностью обновлённый автопарк позволяет нам обеспечить доступность медицинской помощи на всей территории обслуживания – у нас достаточно разветвленная структура, много посёлков, – отметил главный врач Дмитрий Лисица, – Особенно это важно в период эпидемического подъёма, когда количество вызовов возрастает. Теперь мы оперативно реагируем на все обращения и своевременно оказываем помощь на дому».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе«ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО