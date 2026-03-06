Я нашел ошибку
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью повредив их. 
Суд взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, усевшегося на трон Павла I в Эрмитаже
В этом году игра «Зарница», ставшая в Тольятти уже традиционной, прошла для ребят на базе детского лагеря.
В Тольятти полицейские и общественники провели детскую патриотическую игру – «Зарница»
8 марта в 15:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч.
Работу общественного транспорта в Самаре будет усилена к футбольному матчу 8 марта
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта

168
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.

Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области. Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Среди них многодетные матери, воспитавшие 10 и более детей; женщины, добившиеся больших успехов в своей профессиональной деятельности в самых разных сферах: в образовании, медицине, промышленности, культуре и спорте; волонтеры, представительницы общественных организаций и многие другие.

«Для нас особенно ценно, что помимо своей основной деятельности в это непростое время они стали надежным, крепким тылом для участников специальной военной операции. И продолжают поддерживать своей заботой и своим трудом», — сказал губернатор.

Отдельно глава региона Вячеслав Федорищев отметил матерей и жен защитников Отечества: «Их мудрость, доброе слово и дело, безоговорочная вера вдохновляют на подвиги. Низкий поклон и бесконечное уважение».

Государственную награду Самарской области Знак отличия «Материнская доблесть» I степени губернатор Вячеслав Федорищев вручил Лили Ласс из г. Отрадный, воспитавшей кровных 14 детей. Со дня на день она родит 15-ого малыша.

«Стараемся с мужем находить внимание для каждого ребенка. Старшие дети, молодцы, помогают. Мы – верующие. Сколько нам Бог дает детей, столько мы принимаем. И надо много мудрости, чтобы правильно их воспитать, чтобы они выросли хорошими людьми», – рассказала Лиля Ласс.

Знака отличия «Материнская доблесть» II степени удостоены Наталья Романова из Самары, воспитывающая 11 детей и Яна Кизирева из муниципального района Кинельский, воспитывающая 5 детей.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Самарской области» присвоено директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы N 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области Василе Гайнановой. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Самарской области» присвоено профессору кафедры музыкального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально – педагогический университет» Ирине Пециной.

Также были вручены и другие награды, почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области. Кроме того, Вячеслав Федорищев поздравил всех присутствующих женщин с 8 Марта.

«Самарская область всегда будет примером героических, стойких, умных и по-настоящему добрых женщин. Вы совмещаете трудовой подвиг и подвиг семейный! Но я искренне желаю, чтобы вы находили время и для себя!» — добавил губернатор, обращаясь к присутствующим.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

