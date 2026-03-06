Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта

Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области. Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Среди них многодетные матери, воспитавшие 10 и более детей; женщины, добившиеся больших успехов в своей профессиональной деятельности в самых разных сферах: в образовании, медицине, промышленности, культуре и спорте; волонтеры, представительницы общественных организаций и многие другие.

«Для нас особенно ценно, что помимо своей основной деятельности в это непростое время они стали надежным, крепким тылом для участников специальной военной операции. И продолжают поддерживать своей заботой и своим трудом», — сказал губернатор.

Отдельно глава региона Вячеслав Федорищев отметил матерей и жен защитников Отечества: «Их мудрость, доброе слово и дело, безоговорочная вера вдохновляют на подвиги. Низкий поклон и бесконечное уважение».

Государственную награду Самарской области Знак отличия «Материнская доблесть» I степени губернатор Вячеслав Федорищев вручил Лили Ласс из г. Отрадный, воспитавшей кровных 14 детей. Со дня на день она родит 15-ого малыша.

«Стараемся с мужем находить внимание для каждого ребенка. Старшие дети, молодцы, помогают. Мы – верующие. Сколько нам Бог дает детей, столько мы принимаем. И надо много мудрости, чтобы правильно их воспитать, чтобы они выросли хорошими людьми», – рассказала Лиля Ласс.

Знака отличия «Материнская доблесть» II степени удостоены Наталья Романова из Самары, воспитывающая 11 детей и Яна Кизирева из муниципального района Кинельский, воспитывающая 5 детей.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Самарской области» присвоено директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы N 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области Василе Гайнановой. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Самарской области» присвоено профессору кафедры музыкального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально – педагогический университет» Ирине Пециной.

Также были вручены и другие награды, почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области. Кроме того, Вячеслав Федорищев поздравил всех присутствующих женщин с 8 Марта.

«Самарская область всегда будет примером героических, стойких, умных и по-настоящему добрых женщин. Вы совмещаете трудовой подвиг и подвиг семейный! Но я искренне желаю, чтобы вы находили время и для себя!» — добавил губернатор, обращаясь к присутствующим.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области