Бесплатные автобусы доставят болельщиков до стадиона в день матча с махачкалинским «Динамо»

Для удобства болельщиков в день игры с махачкалинским «Динамо» до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи и от остановки «Больница им. Середавина» можно доехать на бесплатных автобусах. Они помогут быстрее добраться на игру.

Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

1. «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 13:00.

Интервал движения: каждые 20-30 минут.

Отправление последнего автобуса: 14:10.

Остановки: «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).

2. Новый маршрут: «Больница им. Середавина» (Московское шоссе) – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 13:40.

Интервал движения: 10 минут.

Отправление последнего автобуса: 15:30.

Обращаем внимание, в обратном направлении шатлы не следуют, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"