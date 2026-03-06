Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый маршрут: «Больница им. Середавина» (Московское шоссе) – «Солидарность Самара Арена», гейт 4. Начало движения: 13:40.
Бесплатные автобусы доставят болельщиков до стадиона в день матча с махачкалинским «Динамо»
Температура воздуха 7 марта в Самаре ночью -12, -14°С, днем -5, -7°С. На дорогах гололедица.
7 марта в регионе без осадков, до -9°С
В Самарской области подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший билетный кассир пригородного железнодорожного сообщения».
Лучший билетный кассир пригородного сообщения Самарской области работает в «Ласточке»
В Правительстве региона обсудили развитие градостроительного потенциала Самары и формирование нового генплана областного центра.
Анализ градостроительного потенциала Самары представили на совещании в Правительстве области
МЧС России при необходимости будет привлекать волонтеров к работе в территориях со сложной паводковой ситуацией.
«Единая Россия» заявила план антипаводковых действий
Занятие для юных сызранцев провела двухкратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр Дарья Курбонмамадова.
В Сызрани состоялся мастер-класс по дзюдо для юных спортсменов
Флорист Амеранова 6 марта рассказала, что для создания визуально дорогого букета важно добавить акценты.
Флорист: советы по созданию визуально дорогого букета
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Бесплатные автобусы доставят болельщиков до стадиона в день матча с махачкалинским «Динамо»

168
Новый маршрут: «Больница им. Середавина» (Московское шоссе) – «Солидарность Самара Арена», гейт 4. Начало движения: 13:40.

Для удобства болельщиков в день игры с махачкалинским «Динамо» до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи и от остановки «Больница им. Середавина» можно доехать на бесплатных автобусах. Они помогут быстрее добраться на игру.

Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

1. «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.
Начало движения: 13:00.
Интервал движения: каждые 20-30 минут.
Отправление последнего автобуса: 14:10.
Остановки: «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).

2. Новый маршрут: «Больница им. Середавина» (Московское шоссе) – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.
Начало движения: 13:40.
Интервал движения: 10 минут.
Отправление последнего автобуса: 15:30.

Обращаем внимание, в обратном направлении шатлы не следуют, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Крылья Советов Самара

