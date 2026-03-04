Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре

Вечером 4 марта в Самаре усилят работу общественного транспорта – дополнительный подвижной состав подадут для развоза болельщиков после матча 1/4 финала FONBET Кубка России сезона 2025-2026 гг. На стадионе «Солидарность Самара Арена» в 19:30 начнется поединок команд «Крылья Советов» и «Оренбург».

По окончании матча, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан. Трамваи поедут по маршрутам № 5 и № 7 и будут отправляться по мере наполняемости вагонов, с незначительным интервалом.

Также к 21:30 на дублер Московского шоссе к площадке рядом с «Мерседес-центром» у пересечения с улицей Алма-Атинской подадут восемь дополнительных автобусов, работающих на маршрутах №№ 1, 34, 41 и 67. Транспорт проследует в направлении «в город». К остановке «Улица Дальняя» организуют подачу по одному дополнительному автобусу № 1 и № 67, которые направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.