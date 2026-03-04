Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года

В феврале в регионе запущен туристический маршрут "Крылья науки" (12+), который знакомит самарцев и гостей губернии с возможностями ведущих вузов, научно-исследовательских центров и инновационных предприятий. Проект стал первым мероприятием в пятилетней программе развития научно-популярного туризма в Самарской области.

В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года. Концепция предусматривает разработку и запуск маршрутов, которые знакомят с достижениями самарской науки и дают возможность туристам почувствовать себя настоящими учеными.



Ключевые цели проекта — вовлечь подростков в исследовательскую деятельность и обеспечить приток молодых специалистов в высокотехнологические отрасли.



Первым проектом стал тур "Крылья науки". Программа в Самаре и Тольятти рассчитана на два дня. Участники посещают два университета, а также предприятия авиационного и беспилотного кластеров.



Как отметил врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков, самарский проект уже доступен у операторов. Он также добавил, совместная работа региональных Минобрнауки и Минтуризма признана на федеральном уровне — на всероссийской премии "Туристические города" (16+) Самара получила Гран-при в номинации "Город научно-популярного туризма".



В дальнейших планах развития – разработка туров, в том числе по продвижению медицинских технологий и достижений региона в космической сфере.

Источник: 450media.ru