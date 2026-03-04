В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»

12 марта в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя» (12+). О том, как называют улицы, города, поселки, озера и садовые товарищества в современной России расскажет историк, экскурсовод, основатель и главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

Больше года Павел Гнилорыбов собирал на карте России и систематизировал необычные и странные названия. Сравнивал современные топонимы с историческими, разбирался, каким образом они получили свои имена.

- Ткань страны фактически соткана из имен, – говорит историк. – Во время прогулок мы часто смотрим на таблички и читаем названия, смотрим из окна электрички на многочисленные остановки «Сады» и «38 километр».

На лекции в «ЗИМ Галерее» Павел Гнилорыбов расскажет, как появляются новые названия сегодня и по какому принципу они возникали в прошлые века.

12 марта 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)