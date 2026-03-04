Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите
В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма
В Самаре ограничили доступ к Дому с часами
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину
В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Март 2026
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»

12 марта в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя» (12+). О том, как называют улицы, города, поселки, озера и садовые товарищества в современной России расскажет историк, экскурсовод, основатель и главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

Больше года Павел Гнилорыбов собирал на карте России и систематизировал необычные и странные названия. Сравнивал современные топонимы с историческими, разбирался, каким образом они получили свои имена.

- Ткань страны фактически соткана из имен, – говорит историк. – Во время прогулок мы часто смотрим на таблички и читаем названия, смотрим из окна электрички на многочисленные остановки «Сады» и «38 километр». 

На лекции в «ЗИМ Галерее» Павел Гнилорыбов расскажет, как появляются новые названия сегодня и по какому принципу они возникали в прошлые века.

12 марта 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Новости по теме
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
03 марта 2026, 22:39
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
В Самаре завершился социальный проект «НеИгры», направленный на профилактику социального одиночества подростков. За время работы прошло 22 мероприятия,... Общество
468
Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары.
03 марта 2026, 22:09
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары. Общество
462
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
03 марта 2026, 09:19
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Какие были общества социального служения и с какой целью они формировались? Какие известные учебные заведения появились в результате женской благотворительной... Общество
371
  Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1200
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
502
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
802
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
513
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
560
Весь список