Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. 
Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Специалистами Рослесозащиты СО, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого.
Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров
В школе № 1 Волжского района состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.
Школьники региона узнали, как эмоции и «Кубик Рубика» помогают покорить любую аудиторию
25 февраля подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения».
В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»
Температура воздуха 3 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежная каша, гололедица.
3 марта в регионе мокрый снег, метель, до -3°С
Всего в этом сезонев Самарской области  дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров.
В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна
27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.
«Народный бюджет СО»: завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов

98
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.

В понедельник, 2 марта, глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве области наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями. Он будет заниматься координацией работы по кадровому обеспечению экономики в регионе, в том числе между учебными заведениями всех уровней, представителями бизнеса и с федеральными органами власти.

На сегодняшний день вопрос подготовки кадров касается каждой отрасли. «Данная работа требует четкого межведомственного взаимодействия по формированию экономической модели регионального рынка труда, профессиональной подготовки квалифицированных кадров под потребности предприятий, промышленности. Она должна быть выстроена с учетом технологических изменений», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, соответствующее поручение высшим должностным лицам субъектов страны дал Президент Владимир Путин на заседании Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации. Глава государства в декабре прошлого года отметил, что на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы. При этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение. В последние годы предпринят ряд серьезных шагов для изменения ситуации. Эти меры отражены в нацпроекте «Кадры», «Молодежь и дети» и других документах.

«Сейчас, решая текущие и среднесрочные задачи кадровой политики, мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несет искусственный интеллект вместе с собой, – подчеркнул на заседании Госсовета Владимир Путин. – Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров. Это важнейшая задача для государства, бизнеса, системы образования. Для ее решения нам необходимо создавать доступную инфраструктуру, которая сама должна постоянно меняться вместе с прогрессом в экономике, технологиях, в науке».

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026, 21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной... Политика
1211
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026, 18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан Политика
760
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026, 22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной... Политика
1109
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
80
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
231
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
240
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
275
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
961
Весь список