В пятницу, 27 февраля 2026 года, на площадке Самарской Губернской Думы состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. 
Самарские налоговики подвели итоги работы и наметили планы на текущий год
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Специалистами Рослесозащиты СО, в период с 2023 по 2025 год удалось добиться существенного сокращения площадей очагов пилильщика-ткача звездчатого.
Самарские лесники за три года сократили площадь очагов опасного вредителя более чем на три тысячи гектаров
В школе № 1 Волжского района состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.
Школьники региона узнали, как эмоции и «Кубик Рубика» помогают покорить любую аудиторию
25 февраля подарком участникам конкурса-фестиваля, гостям и жителям г.Сызрани стала праздничная концертная программа «Солнечный круг объединяет поколения».
В Сызрани состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского «Солнечный круг»
Температура воздуха 3 марта в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежная каша, гололедица.
3 марта в регионе мокрый снег, метель, до -3°С
Всего в этом сезонев Самарской области  дорожные службы ликвидировали повреждения на площади более 1400 квадратных метров.
В регионе продолжаются плановые работы по устранению дефектов дорожного полотна
27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе «Народный бюджет Самарской области» на 2026 год.
«Народный бюджет СО»: завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
Школьники региона узнали, как эмоции и «Кубик Рубика» помогают покорить любую аудиторию

75
В школе № 1 Волжского района состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.

Российское общество «Знание» продолжает масштабную работу по популяризации чтения и развитию навыков эффективной коммуникации среди молодёжи в рамках федерального проекта «Чтецкие программы». В январе 2026 года программа, реализуемая по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, открыла новый сезон. Так, на площадке Самарской области в средней общеобразовательной школы № 1 муниципального района Волжский состоялась вдохновляющая встреча с главным тренером и методологом онлайн-школы Нины Зверевой – Светланой Иконниковой.
Вместо традиционной лекции для школьников организовали активный тренинг, посвященный искусству рассказывать истории. Светлана Иконникова начала разговор с самого простого и понятного каждому — с опыта первого раза. «Вспомните, когда вы впервые собирали Кубик Рубика, учились кататься на велосипеде или пытались собрать квадрокоптер, — обратилась она к залу. — С первого раза не получается почти ни у кого. Вы злитесь, хотите всё бросить, но потом ловите этот кубик на подлёте и возвращаетесь к нему снова». По словам спикера, именно такие личные истории, полные эмоций и преодоления, мгновенно находят отклик у слушателей, заставляя их мысленно кивать: «Ух ты, у меня было точно так же!».
Особое внимание лектор уделила важности понимания своей аудитории. Она объяснила, как по-разному нужно выстраивать диалог со сверстниками и, например, с родителями, для которых самый интересный собеседник — тот, кто говорит что-то хорошее об их детях. Спикер также разобрала со школьниками ключевые элементы успешного выступления: от умения вызывать эмоции до демонстрации практической пользы.
Во время тренинга слово взяли и сами ребята. Шестнадцатилетний Андрей поделился историей о своём пути в мир изобретательства, который начался с деревянного паровозика, подаренного в пять лет, и привел к созданию сложных моделей. Светлана Иконникова вместе с другими участниками разобрала его рассказ, показав, как важно четко формулировать главную мысль, чтобы история звучала ярко и запоминалась. «Если вы хотите рассказать о своем таланте к изобретательству, стройте сюжет вокруг этого. Если ваша цель — показать, что нужно помогать другим даже соперникам, сделайте акцент на этом, — пояснила лектор. — И тогда ваше выступление оставит след в сердцах людей».
Вдохновляющим примером для слушателей стала история о знаменитом финском архитекторе Алваре Аалто и его жене Айно. Светлана Иконникова рассказала, как Айно, оставаясь в тени мужа, вносила неоценимый вклад в его проекты, и лишь после её смерти стало понятно, что многие шедевры были созданы их общим гением. Эта история, рассказанная умело и эмоционально, стала лучшей иллюстрацией того, как правильно выстроенное повествование может заставить задуматься о самых глубоких вещах.
Спикер поделилась со школьниками и практическими приемами, которые помогут удерживать внимание. Среди них — знаменитый прием «предмет в руках». «Выходите к доске и показывайте камешек, привезенный из путешествия в Дербент, или просто книгу, о которой хотите рассказать, — посоветовала она. — И вас начнут слушать совсем по-другому». Отвечая на вопросы, Светлана Иконникова дала совет, как справляться с перебивающими: не вступать в конфликт, а искать союзников в лице остальной аудитории, предложив проголосовать за то, что действительно интересно всем.
Проект «Чтецкие программы» осуществляется по поручению Президента Российской Федерации по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина. 
Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание». 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»

