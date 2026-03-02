Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта

4 марта с 10:40 до 10:45 в Самаре состоится плановая комплексная проверка региональной и муниципальной систем централизованного оповещения населения.

В указанный период будут включаться электросирены и громкоговорящие устройства, размещенные на крышах жилых домов и административных зданий, а также в местах массового пребывания людей.

Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара просит жителей при включении сирен сохранять спокойствие.