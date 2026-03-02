Российские туроператоры отказываются возвращать деньги россиянам за отказ от туров в ОАЭ

Российские туроператоры отказались возвращать деньги соотечественникам за отмененные туры в ОАЭ, сообщает телеграм-канал «Shot Проверка».

Так, по информации паблика, клиенты уже сдают туры, которые были запланированы на апрель. Уточняется, что россиянам выписывают за отказы огромные штрафы, поделились подробностями авторы публикации.

В цену некоторые турагентства включают де-факто понесенные траты, часто учитывают и удерживаемую отелями ближневосточного государства стоимость в случае отмены брони.

По данным журналистов, не получается вернуть и билеты на самолет — авиакомпании удерживают 50% суммы, пишет МК.