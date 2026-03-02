Я нашел ошибку
Главные новости:
4 мартап в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…».
В Самаре  откроется юбилейная выставка Олега Рамодина «А дни летят…».
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В Самаре поблагодарили добровольцев, помогающих военнослужащим СВО
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
В Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
«Мега-Лада» выиграла серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.
Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

148
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустил управление транспортом 51 водитель. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 372 водителя. Несмотря на выписанные требования, восемь водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 24 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 13 правонарушений со стороны пешеходов и 21 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 130 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Весь список