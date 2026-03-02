Я нашел ошибку
4 мартап в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…».
В Самаре  откроется юбилейная выставка Олега Рамодина «А дни летят…».
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
Самарский врач-гинеколог рассказала о роли регулярной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
В Самаре поблагодарили добровольцев, помогающих военнослужащим СВО
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году
В Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
«Мега-Лада» выиграла серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
Производитель автокомпонентов в Тольятти внедряет бережливые технологии на своем производстве
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.
Кадровый центр «Работа России» помогает превращать увлечение в свое дело
В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году

103
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.

Десант из трех богатырей. В Самарской области выписали первую тройню в 2026 году,  рассказал в своем канале в Max Вячеслав Федорищев.

"От всего сердца поздравляю семью Лагуновых с замечательным событием! Малышам желаю крепкого здоровья, новоиспеченным родителям — терпения и мудрости", сообщил губернатор.

12 февраля с разницей в одну минуту родились три мальчика: Максим, Марк и Станислав. Их вес при рождении составлял 2190, 2240, 2460 граммов.

Сейчас все трое чувствуют себя хорошо, активно набирают вес. Мальчиков вместе с мамой уже выписали из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

В семье сильны военные традиции: несколько поколений мужчин служили в армии, среди родственников — военнослужащие разных лет и направлений. При этом родовое древо большое и крепкое: у малышей есть прабабушки, прадедушка, двоюродные брат и сестра.

"Окажем всю необходимую помощь. Кроме того, наши специалисты на связи с многодетной семьей, помогают оформить все выплаты и поддерживают по всем вопросам", подчеркнул глава региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Медицина Самара

