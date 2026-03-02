В Самарской области родилась первая тройня в 2026 году

Десант из трех богатырей. В Самарской области выписали первую тройню в 2026 году, рассказал в своем канале в Max Вячеслав Федорищев.

"От всего сердца поздравляю семью Лагуновых с замечательным событием! Малышам желаю крепкого здоровья, новоиспеченным родителям — терпения и мудрости", сообщил губернатор.

12 февраля с разницей в одну минуту родились три мальчика: Максим, Марк и Станислав. Их вес при рождении составлял 2190, 2240, 2460 граммов.

Сейчас все трое чувствуют себя хорошо, активно набирают вес. Мальчиков вместе с мамой уже выписали из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

В семье сильны военные традиции: несколько поколений мужчин служили в армии, среди родственников — военнослужащие разных лет и направлений. При этом родовое древо большое и крепкое: у малышей есть прабабушки, прадедушка, двоюродные брат и сестра.

"Окажем всю необходимую помощь. Кроме того, наши специалисты на связи с многодетной семьей, помогают оформить все выплаты и поддерживают по всем вопросам", подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области