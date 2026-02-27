Я нашел ошибку
️28 февраля работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни.
Завтра работа общественного транспорта Самары будет усилена
Во Владимирской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся производством контрафактной шоколадной продукции известных марок с привлечением нелегальных мигрантов.
Силовики задержали во Владимирской области членов ОПГ, производящих контрафактный шоколад
Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии - 1 случай на 60 миллионов.
24-летняя китаянка родила пятерняшек: четырех девочек и одного мальчика
В Самарской области проходят областные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций.
Школьники 9-10 классов Самарской области определили сильнейших в волейболе
3 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Ольга Слесарева – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы социальной сферы: образования, культуры, спорта и молодежной политики.
Заместитель мэра Самары Ольга Слесарева ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм.
«РКС-Самара» с 3-го по 5 марта будут проводить ремонтно-профилактические работы в Самаре
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки
Минздрав региона подвел итоги работы за 2025 год

164
27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области.

Сегодня состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области. Развитие системы здравоохранения в 2025 году определяли национальные проекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», которые стартовали по решению Президента страны Владимира Путина. Их основная задача - увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности, обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи, оказываемой населению Самарской области.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что основная задача, которую ставит Президент России Владимир Владимирович Путин – народосбережение.

«Труд медицинских работников является залогом благополучия наших сограждан, обеспечивая доступность качественной медицинской помощи каждому из них. По итогам 2025 года министерством здравоохранения региона проведена слаженная работа всех звеньев. Мы добились главного результата – перевыполнили показатель ожидаемой продолжительной жизни. Он составил 74,4 года. В этом году мы продолжим работать над развитием медицины здорового долголетия. Это новое направление, и в нашем регионе будет сейчас формироваться целое движение за здоровое долголетие. И все центры здоровья на территории области мы в этом году с коллегами будем перезагружать в центры здорового долголетия», - рассказала Регина Воробьева.

В 2025 году в регионе удалось сохранить 651 жизнь, что позволило снизить смертность на 1,5 %. По динамике смертности область вошла в десятку лучших по стране, заняв 9 место и второе место в ПФО.

Одним из приоритетных проектов, направленных на борьбу с основной причиной смертности населения, является проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

"Нам удалось перевыполнить показатели снижения смертности от инсульта и инфаркта миокарда, существенно увеличить число лиц с болезнями системы кровообращения, переживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий. Для этого были внедрены новые организационные технологии", - рассказал Андрей Орлов.

Особое внимание профилактике заболеваний. Так, в 2025 году:
диспансеризацию прошли более 2 миллионов 300 тысяч граждан Самарской области (75,8% всего населения региона).
широко использовались выездные формы работы для проведения профилактических мероприятий, на дому было осмотрено более 100 тысяч маломобильных граждан
На рабочем месте прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию более 200 тысяч работников.
для обеспечения наибольшего охвата диспансеризацией лиц репродуктивного возраста мобильные бригады работали не только в организованных коллективах, но и в ВУЗах.
диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья охвачено более 434 тысяч человек, или 34,5% населения Самарской области в репродуктивном возрасте.
к 19 действующим центрам здоровья было открыто дополнительно еще 5 центров здоровья.

"В 2026 году мы ставим перед собой задачи охватить профилактическими мероприятиями не менее 70% населения области. Осмотреть на предприятиях и Вузах не менее 200 тысяч человек, обеспечить проведение репродуктивной диспансеризации не менее 35% населения региона в репродуктивном возрасте. С использованием мобильных медицинских бригад провести профилактические мероприятия не менее чем 100 тысячам жителям сельских и отдаленных населенных пунктов", - отметил руководитель ведомства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

