24-летняя китаянка родила пятерняшек: четырех девочек и одного мальчика

Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии составляет 1 случай на 60 миллионов, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Цзинань жибао".

Роды прошли 26 февраля в городе Ухань в центральном Китае, на свет появились четыре девочки и один мальчик, средний вес новорожденных составил около килограмма. Роды длились около часа и прошли успешно. Отмечается, что все пять малышей получили оценку выше 6 по шкале Апгар, их жизненные показатели относительно стабильны, что, как пишет газета, очень редко встречается у крайне недоношенных детей с низким весом при рождении.

"Вероятность естественного зачатия пятерняшек составляет всего один случай на 60 миллионов - настоящее чудо жизни", - пишет газета.

В настоящее время пятерняшки находятся под профессиональным наблюдением в неонатальном отделении, их жизненные показатели стабильны. Молодая мама уже вернулась в обычную палату и "хорошо восстанавливается".

