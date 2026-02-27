Я нашел ошибку
Главные новости:
️28 февраля работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни.
Во Владимирской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся производством контрафактной шоколадной продукции известных марок с привлечением нелегальных мигрантов.
Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии - 1 случай на 60 миллионов.
27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области.
В Самарской области проходят областные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций.
3 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Ольга Слесарева – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы социальной сферы: образования, культуры, спорта и молодежной политики.
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм.
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
24-летняя китаянка родила пятерняшек: четырех девочек и одного мальчика

106
Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии - 1 случай на 60 миллионов.

Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии составляет 1 случай на 60 миллионов, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Цзинань жибао".

Роды прошли 26 февраля в городе Ухань в центральном Китае, на свет появились четыре девочки и один мальчик, средний вес новорожденных составил около килограмма. Роды длились около часа и прошли успешно. Отмечается, что все пять малышей получили оценку выше 6 по шкале Апгар, их жизненные показатели относительно стабильны, что, как пишет газета, очень редко встречается у крайне недоношенных детей с низким весом при рождении.

"Вероятность естественного зачатия пятерняшек составляет всего один случай на 60 миллионов - настоящее чудо жизни", - пишет газета.

В настоящее время пятерняшки находятся под профессиональным наблюдением в неонатальном отделении, их жизненные показатели стабильны. Молодая мама уже вернулась в обычную палату и "хорошо восстанавливается".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области.
158
Ведущие российские хирурги выполняли операционные вмешательства по поводу патологий ЖКТ в формате онлайн-трансляции. Мероприятие объединило специалистов из всех регионов - от Владивостока до Калининграда.
320
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
561
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1261
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
508
В Самарской области введена ракетная опасность
5079
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3695
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
298
