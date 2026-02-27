Я нашел ошибку
Главные новости:
️28 февраля работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни.
Завтра работа общественного транспорта Самары будет усилена
Во Владимирской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся производством контрафактной шоколадной продукции известных марок с привлечением нелегальных мигрантов.
Силовики задержали во Владимирской области членов ОПГ, производящих контрафактный шоколад
Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии - 1 случай на 60 миллионов.
24-летняя китаянка родила пятерняшек: четырех девочек и одного мальчика
27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области.
Минздрав региона подвел итоги работы за 2025 год
В Самарской области проходят областные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций.
Школьники 9-10 классов Самарской области определили сильнейших в волейболе
3 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Ольга Слесарева – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы социальной сферы: образования, культуры, спорта и молодежной политики.
Заместитель мэра Самары Ольга Слесарева ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм.
«РКС-Самара» с 3-го по 5 марта будут проводить ремонтно-профилактические работы в Самаре
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.12
0.65
EUR 91.03
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Завтра работа общественного транспорта Самары будет усилена

94
️28 февраля работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни.

️28 февраля работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни.

По окончании мероприятия, для развоза зрителей будет усилена работа общественного транспорта города в 22:40, у КРЦ «Звезда» сосредоточат автобусы маршрутов №№ 2, 41, 47 и 50.  Также к остановкам горэлектротранспорта подъедут трамваи маршрутов №№ 5, 20, 22. С учетом распределения пассажиропотока трамваи маршрута № 5 проследуют в направлении исторического центра (к улице Чапаевской), трамваи №№ 20 и 22 – в направлении «из города», сообщает дептранс Самары.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области.
27 февраля 2026, 20:42
Минздрав региона подвел итоги работы за 2025 год
27 февраля состоялась итоговая коллегия министерства здравоохранения Самарской области. Здравоохранение
138
В Самарской области проходят областные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций.
27 февраля 2026, 20:25
Школьники 9-10 классов Самарской области определили сильнейших в волейболе
В Самарской области проходят областные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций. Общество
159
3 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Ольга Слесарева – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы социальной сферы: образования, культуры, спорта и молодежной политики.
27 февраля 2026, 19:58
Заместитель мэра Самары Ольга Слесарева ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
3 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Ольга Слесарева – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы социальной сферы:... Общество
199
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1261
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
508
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5079
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3695
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
298
Весь список