Завтра работа общественного транспорта Самары будет усилена

️28 февраля работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни.

По окончании мероприятия, для развоза зрителей будет усилена работа общественного транспорта города в 22:40, у КРЦ «Звезда» сосредоточат автобусы маршрутов №№ 2, 41, 47 и 50. Также к остановкам горэлектротранспорта подъедут трамваи маршрутов №№ 5, 20, 22. С учетом распределения пассажиропотока трамваи маршрута № 5 проследуют в направлении исторического центра (к улице Чапаевской), трамваи №№ 20 и 22 – в направлении «из города», сообщает дептранс Самары.