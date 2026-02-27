Я нашел ошибку
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс».
В Самаре определены лучшие сварщики «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс»
Суммарно в Самаре на сегодняшний день отработано уже порядка 500 ливневых колодцев. Всего в плане – 1499 дождеприемных решеток в местах потенциального подтопления.
Профильные службы Самары активизировали прочистку ливневой канализации
Железнов подчеркнул, что все негативные последствия, которые приписывают ретроградному МеркуриЮ астрологический миф.
Научный сотрудник ИПА РАН Железнов опроверг негативное влияние ретроградного Меркурия на жизнь людей
Сегодня каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту «Кадры для БАС» поступает от представительниц прекрасной половины человечества.
Самарская область — в топе регионов по числу женщин, выбирающих профессии в сфере БАС
Подвели итоги работы Самарской рыбоохраны за период со 2 февраля по 15 февраля 2026 года.
Самарская рыбоохрана: у нарушителей изъяли 211 незаконных орудий лова и186 кг рыбы
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В ИК №15 УФСИН СО организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело».
В ИК-15 УФСИН СО прошел открытый урок по обучению осуждённых на профессию повара
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки

110
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК СО возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации Октябрьского района г.о. Самара, подозреваемого по статье "Получение взятки, совершенное с вымогательством".

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в 2025 году фигурант получил от продавца продуктов питания взятку в размере 37 тыс. рублей за непринятие мер к прекращению незаконной торговли на территории Октябрьского района города Самары.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

