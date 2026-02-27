Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК СО возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации Октябрьского района г.о. Самара, подозреваемого по статье "Получение взятки, совершенное с вымогательством".

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в 2025 году фигурант получил от продавца продуктов питания взятку в размере 37 тыс. рублей за непринятие мер к прекращению незаконной торговли на территории Октябрьского района города Самары.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО