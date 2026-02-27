Профильные службы Самары активизировали прочистку ливневой канализации

В Самаре продолжаются противопаводковые мероприятия. По поручению главы города Самары Ивана Носкова профильные службы города активизировали прочистку ливневой канализации, в том числе проливку горячей водой дождеприемников. В первую очередь специалисты МП «Инженерные системы» приступили к работам в низинных локациях. Суммарно на территории города на сегодняшний день отработано уже порядка 500 ливневых колодцев. Всего в плане – 1499 дождеприемных решеток в местах потенциального подтопления.



«Зима в этом году щедро радовала нас снегом. С начала сезона с улиц Самары вывезли уже более 360 тысяч тонн. Осадков выпало выше средних многолетних значений, поэтому есть все предпосылки для более интенсивного весеннего паводка. Наша задача – обеспечить безаварийное прохождение половодья, и работы на дождеприемниках – лишь малая часть проводимых мероприятий. Ближе к межсезонью важно поддерживать сети ливневой канализации в рабочем состоянии, это позволит справляться с приемом талых вод, предотвращать подтопления улиц и дворов, общественных пространств. К тому же, от своевременной и качественной промывки ливневок, устранения иловых отложений и засоров зависит и безопасность дорожного движения», – сказал глава города Самары Иван Носков.



В настоящее время в работах задействованы 2 бригады. Максимально тщательно ливневую канализацию подготавливают на дорогах с маршрутами общественного транспорта, на участках вблизи остановочных площадок, пешеходных переходов и входных групп станций метро. Специалисты завершили работы на проспектах Кирова, Юных Пионеров и улице Ленинградской, где на улично-дорожной сети сосредоточены каскадные дождеприемники, предназначенные для отвода больших объемов осадков и талых вод с проезжей части. Дополнительно запланирована очистка от мусора и углубление русла оврага в районе выпуска дождевой канализации «Металлургический» в пос. Зубчаниновка.



Подготовительные работы проводятся во взаимодействии с МБУ «Благоустройство» и другими подрядчиками, обслуживающими городские территории. Предварительно рабочие освобождают решетки дождеприемных колодцев, очищая их от снега вручную.



Проливку сетевых коммуникаций планируется завершить к середине марта. В дальнейшем при необходимости будет организовано дежурство дополнительных бригад круглосуточно, включая выходные дни. В целом подготовка к паводку, который по прогнозам специалистов ожидается в первых двух декадах апреля, в Самаре на сегодняшний день идет в штатном режиме.

Фото: пресс-служба администрации Самары