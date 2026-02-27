Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс».
В Самаре определены лучшие сварщики «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс»
Суммарно в Самаре на сегодняшний день отработано уже порядка 500 ливневых колодцев. Всего в плане – 1499 дождеприемных решеток в местах потенциального подтопления.
Профильные службы Самары активизировали прочистку ливневой канализации
Железнов подчеркнул, что все негативные последствия, которые приписывают ретроградному МеркуриЮ астрологический миф.
Научный сотрудник ИПА РАН Железнов опроверг негативное влияние ретроградного Меркурия на жизнь людей
Сегодня каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту «Кадры для БАС» поступает от представительниц прекрасной половины человечества.
Самарская область — в топе регионов по числу женщин, выбирающих профессии в сфере БАС
Подвели итоги работы Самарской рыбоохраны за период со 2 февраля по 15 февраля 2026 года.
Самарская рыбоохрана: у нарушителей изъяли 211 незаконных орудий лова и186 кг рыбы
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В ИК №15 УФСИН СО организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело».
В ИК-15 УФСИН СО прошел открытый урок по обучению осуждённых на профессию повара
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Профильные службы Самары активизировали прочистку ливневой канализации

60
Суммарно в Самаре на сегодняшний день отработано уже порядка 500 ливневых колодцев. Всего в плане – 1499 дождеприемных решеток в местах потенциального подтопления.

В Самаре продолжаются противопаводковые мероприятия. По поручению главы города Самары Ивана Носкова профильные службы города активизировали прочистку ливневой канализации, в том числе проливку горячей водой дождеприемников. В первую очередь специалисты МП «Инженерные системы» приступили к работам в низинных локациях. Суммарно на территории города на сегодняшний день отработано уже порядка 500 ливневых колодцев. Всего в плане – 1499 дождеприемных решеток в местах потенциального подтопления.

«Зима в этом году щедро радовала нас снегом. С начала сезона с улиц Самары вывезли уже более 360 тысяч тонн. Осадков выпало выше средних многолетних значений, поэтому есть все предпосылки для более интенсивного весеннего паводка. Наша задача – обеспечить безаварийное прохождение половодья, и работы на дождеприемниках – лишь малая часть проводимых мероприятий. Ближе к межсезонью важно поддерживать сети ливневой канализации в рабочем состоянии, это позволит справляться с приемом талых вод, предотвращать подтопления улиц и дворов, общественных пространств. К тому же, от своевременной и качественной промывки ливневок, устранения иловых отложений и засоров зависит и безопасность дорожного движения», – сказал глава города Самары Иван Носков.

В настоящее время в работах задействованы 2 бригады. Максимально тщательно ливневую канализацию подготавливают на дорогах с маршрутами общественного транспорта, на участках вблизи остановочных площадок, пешеходных переходов и входных групп станций метро. Специалисты завершили работы на проспектах Кирова, Юных Пионеров и улице Ленинградской, где на улично-дорожной сети сосредоточены каскадные дождеприемники, предназначенные для отвода больших объемов осадков и талых вод с проезжей части. Дополнительно запланирована очистка от мусора и углубление русла оврага в районе выпуска дождевой канализации «Металлургический» в пос. Зубчаниновка.

Подготовительные работы проводятся во взаимодействии с МБУ «Благоустройство» и другими подрядчиками, обслуживающими городские территории. Предварительно рабочие освобождают решетки дождеприемных колодцев, очищая их от снега вручную.

Проливку сетевых коммуникаций планируется завершить к середине марта. В дальнейшем при необходимости будет организовано дежурство дополнительных бригад круглосуточно, включая выходные дни. В целом подготовка к паводку, который по прогнозам специалистов ожидается в первых двух декадах апреля, в Самаре на сегодняшний день идет в штатном режиме.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Новости по теме
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
27 февраля 2026, 19:10
Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары. Закон
71
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс».
27 февраля 2026, 18:59
В Самаре определены лучшие сварщики «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс»
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс». ЖКХ
103
Сегодня каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту «Кадры для БАС» поступает от представительниц прекрасной половины человечества.
27 февраля 2026, 17:59
Самарская область — в топе регионов по числу женщин, выбирающих профессии в сфере БАС
Сегодня каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту «Кадры для БАС» поступает от представительниц прекрасной половины человечества.  ... Общество
151

В центре внимания
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1068
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
446
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
4812
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3556
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
274
