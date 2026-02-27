Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»

До 1 марта льготные категории граждан (люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей, пенсионеры) смогут бесплатно или по скидке посетить учреждения культуры по цифровому ID в мессенджере MAX. Акция запущена Минкультуры России 22 февраля 2026 года.

Самарская область присоединилась к всероссийской акции - среди участников ведущие учреждения культуры:

- Музей Алабина,

- Художественный музей,

- Самарская областная научная библиотека,

- СамАрт,

- Самарский театр оперы и балета,

- Самарский театр кукол,

- Самарский театр драмы,

- Тольятинская филармония,

- Самарская филармония.

Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале «Культура.РФ» в специальном разделе «Культура поMAХимуму».

По словам Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, поддержка семейных ценностей и вовлечение молодежи в культурную жизнь – приоритетные направления работы Минкультуры России. «Минкультуры России активно поддерживает инициативы, направленные на то, чтобы искусство и история стали интереснее и ближе широкой аудитории. Мы запускаем новую масштабную акцию. К участию приглашены учреждения культуры по всей стране. Акция поможет объединить поколения, сделать поход в театр или музей доступнее для всей семьи», – сказала глава ведомства.

Для посещения учреждения культуры нужно перейти в Цифровой ID в национальном мессенджере MAX и предъявить на входе QR-код.

Граждане льготных категорий в каждом регионе, которые посетят наибольшее количество учреждений культуры, получат призы. Чтобы принять участие в акции, при посещении необходимо сделать фотографию узнаваемого объекта внутри учреждения культуры и отправить изображение в чат-бот «Культура поMAXимуму» в мессенджере MAX. Чат-бот начал работу с 25 февраля.

Цифровой ID в MAX – это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который позволяет подтверждать статус совершеннолетнего, студента, пенсионера, многодетного родителя или человека с инвалидностью. Цифровой ID можно получить при входе в приложение Госуслуги. Он формируется пользователем в мессенджере MAX. Динамический QR-код действителен только на том устройстве, на котором он создавался, и обновляется каждые 30 секунд.