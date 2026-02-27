Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Ученые Самарского политеха спроектировали автоматизированный комплекс для производства и прокладки фотополимерного трубопровода

184
Ученые Самарского политеха спроектировали автоматизированный комплекс для производства и прокладки фотополимерного трубопровода

Междисциплинарная команда учёных Самарского политеха создала автономный робототехнический комплекс, который позволит нефтяникам упростить процесс прокладки и эксплуатации трубопроводов в тяжёлых условиях, например, в арктических регионах. Робот может двигаться по заранее подготовленной трассе, производя многослойную армированную трубу, которую сразу же укладывает в грунт. Труба изготавливается из инновационного фотополимера, обладающего повышенной коррозионной устойчивостью и стойкостью к истиранию механическими примесями.

Комплекс может беспрерывно работать в течение недели и прокладывать трубы до конечного пункта со скоростью 1м / мин. Он состоит из трёх рам – шасси, оснащённых гидроприводом с пневматическими колесами низкого давления. Такое решение позволяет минимизировать экологическую нагрузку на хрупкую экосистему Севера.

Отпадает необходимость в доставке труб на место укладки, защите сварных стыков, проведения дефектоскопии, не нужно большого штата сотрудников. Кроме того, трубопроводы из фотополимеров прочнее металлических: срок службы фотополимерного трубопровода до 60 лет, тогда как изготовленного из стали – 10-15 лет, - говорит один из разработчиков проекта, доцент кафедры «Информационно-измерительная техника» Политеха Евгений Мельников.

Кроме Мельникова, в разработке автономного робототехнического комплекса для производства и прокладки фотополимерной трубы приняли участие студенты и преподаватели нескольких подразделений университета: директор института по проектированию и изыскательским работам Дмитрий Лещенко, доцент высшей биотехнологической школы Вадим Пивсаев, студенты кафедры «Информационно-измерительной техники» и др.

Разработчики уже подготовили две заявки на патент. В настоящее время продолжаются исследования, связанные с сертификацией производимых роботом труб, отлаживается технология бесперебойной заправки комплекса расходными материалами.

 

