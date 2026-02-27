Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник

Аналитики сервиса доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с исследовательской компанией «ОнИн» провели опрос* и узнали у россиян, какие цветы они будут дарить на 8 Марта, а у россиянок — какие подарки они хотели и не хотели бы получить на свой праздник. Выяснилось, что каждая пятая женщина не представляет 8 Марта без цветов. А большинство мужчин как раз дарят цветы и чаще всего выбирают тюльпаны и розы.

Главный подарок — цветы

7 из 10 россиян дарят женщинам цветы на 8 Марта. Из них 40% делают это всегда, а 29% — почти всегда. Еще 16% предпочитают цветам другие подарки.

Чаще всего дарят тюльпаны — их выбирают более трети (37%) опрошенных. Каждый четвертый (24%) дарит розы, а 16% выбирают готовые букеты. Еще 7% делают выбор в пользу хризантем, а 6% — в пользу мимоз. Комнатные растения предпочитают дарить 4%. А реже всех выбирают лилии и пионы (по 2%).

Самые желанные презенты

Для женщин самый желанный подарок — парфюмерия и косметика (29%). Также в списке желанных — подарки-впечатления (27%): путешествие и поход в СПА. Каждая пятая женщина (22%) не представляет без цветов 8 Марта. В числе популярных подарков — подарочные сертификаты (16%).

Самые неудачные подарки

Меньше всего россиянки хотели бы получить на праздник весы — так ответили 18% женщин. Также 17% не хотели бы получить мягкую игрушку, а 16% — одну розу в целлофане. Далее следуют «бытовые» подарки. Еще 16% не обрадовались бы утюгу, 15% — набору кастрюль или сковородок.

*Исследование проводилось в феврале 2026 года, в нем приняли участие более 2500 человек в возрасте 18-65 лет.