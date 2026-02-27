Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Более 2500 самарских студентов прошли внутривузовский этап региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

Более 2500 самарских студентов прошли внутривузовский этап региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

В Самарской области успешно проведен внутривузовский этап региональных отборочных соревнований в рамках окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». В состязаниях приняли участие более 2500 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, а также учебных заведений среднего профессионального образования региона.

Всего участниками интеллектуального движения стало около 70 образовательных организаций. В Самарской области региональным этапом окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО» является проект «IQ Самара». Он направлен на выявление и поддержку одарённой молодёжи, развитие её творческих и научных способностей.

«Уже два с половиной года принимаю участие в интеллектуальных играх проекта «IQ Самара» — и каждый турнир особенный. В этот раз мы в дружеской атмосфере выявили сильнейшего в стенах СГЭУ по направлению «Парламентские дебаты». Отлично сыграли две игры. Самое ценное для меня, как руководителя интеллектуального клуба, видеть рост и прогресс ребят. Это главный результат» — поделилась Виктория Стифорова, студент 4-го курса ФСППО СГЭУ, руководитель Интеллектуального клуба СГЭУ.

Окружная интеллектуальная олимпиада традиционно проходит в три этапа: отборочный этап внутри учебного заведения, региональный и окружной финал. После завершения первого, внутривузовского этапа, самарские студенты начали борьбу на региональном уровне. В 2026 году в Самарской области он проходит по шести направлениям:

● Игра «Что? Где? Когда?»

● Парламентские дебаты

● Робототехника ПЛК (Программируемый логический контроллер)

● Конкурс инженерных команд

● Программирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

● FPV пилотирование БПЛА

Региональные отборочные соревнования стартовали 25 февраля и продлятся до 2 марта. По их итогам будет сформирована сборная команда Самарской области, которая представит регион в окружном финале. Финалисты отправятся в столицу Мордовии – город Саранск, где и определится сильнейшая молодёжная интеллектуальная команда Приволжского федерального округа. Стоит отметить, что самарская делегация на протяжении трёх лет входит в пятёрку регионов с лучшими результатами.

Следить за новостями регионального проекта «IQ Самара» можно в сообществе ВКонтакте: vk.cc/cGfvlR.

Интеллектуальная олимпиада ПФО зародилась в 2015 году на молодёжном форуме «иВолга». Сегодня этот масштабный проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

 

Фото: IQ Самара

