Более 2500 самарских студентов прошли внутривузовский этап региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

В Самарской области успешно проведен внутривузовский этап региональных отборочных соревнований в рамках окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». В состязаниях приняли участие более 2500 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, а также учебных заведений среднего профессионального образования региона.

Всего участниками интеллектуального движения стало около 70 образовательных организаций. В Самарской области региональным этапом окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО» является проект «IQ Самара». Он направлен на выявление и поддержку одарённой молодёжи, развитие её творческих и научных способностей.

«Уже два с половиной года принимаю участие в интеллектуальных играх проекта «IQ Самара» — и каждый турнир особенный. В этот раз мы в дружеской атмосфере выявили сильнейшего в стенах СГЭУ по направлению «Парламентские дебаты». Отлично сыграли две игры. Самое ценное для меня, как руководителя интеллектуального клуба, видеть рост и прогресс ребят. Это главный результат» — поделилась Виктория Стифорова, студент 4-го курса ФСППО СГЭУ, руководитель Интеллектуального клуба СГЭУ.

Окружная интеллектуальная олимпиада традиционно проходит в три этапа: отборочный этап внутри учебного заведения, региональный и окружной финал. После завершения первого, внутривузовского этапа, самарские студенты начали борьбу на региональном уровне. В 2026 году в Самарской области он проходит по шести направлениям:

● Игра «Что? Где? Когда?»

● Парламентские дебаты

● Робототехника ПЛК (Программируемый логический контроллер)

● Конкурс инженерных команд

● Программирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

● FPV пилотирование БПЛА

Региональные отборочные соревнования стартовали 25 февраля и продлятся до 2 марта. По их итогам будет сформирована сборная команда Самарской области, которая представит регион в окружном финале. Финалисты отправятся в столицу Мордовии – город Саранск, где и определится сильнейшая молодёжная интеллектуальная команда Приволжского федерального округа. Стоит отметить, что самарская делегация на протяжении трёх лет входит в пятёрку регионов с лучшими результатами.

Следить за новостями регионального проекта «IQ Самара» можно в сообществе ВКонтакте: vk.cc/cGfvlR .

Интеллектуальная олимпиада ПФО зародилась в 2015 году на молодёжном форуме «иВолга». Сегодня этот масштабный проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Фото: IQ Самара