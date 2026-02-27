Я нашел ошибку
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
2,2 млн рублей забрали полицейские и судебные приставы у правонарушителей региона
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
Родительские комитеты Самарской области могут получить до 2 миллионов на реализацию своих проектов
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
Молодёжи региона открыты новые возможности в творческих индустриях: стартует регистрация на летние школы «Таврида.АРТ»
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
САТОБ  на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
Идеи, которые становятся реальностью: у самарской молодёжи есть возможность получить до 1 млн рублей на реализацию проекта

153
27 февраля «Росмолодёжь» запустило один из главных ежегодных грантовых конкурсов — 1 сезон конкурса Росмолодёжь.Гранты, который проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».

27 февраля Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь» запустило один из главных ежегодных грантовых конкурсов — 1 сезон конкурса Росмолодёжь.Гранты, который проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Молодые люди от 14 до 35 лет могут подать заявку до 15 апреля на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: vk.cc/cUPtfL.
Конкурс среди физических лиц — это шанс получить до 1 миллиона рублей на реализацию инициативы. Грант помогает молодым людям превратить идею в жизнь и создать реальный инструмент для решения той или иной социальной проблемы. Молодёжь может подать проект по одной из 18 номинаций, направленных на развитие спорта, науки, туризма, экологии, медиа, студенческих сообществ и других сфер жизни. 
В 2025 году победителями первого сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты из Самарской области стали 13 человек, общая сумма поддержки составила около 5 миллионов рублей. Самарские грантополучатели представили проекты по темам науки и технологий, патриотическому воспитанию и социально значимым инициативам.
Одна из победителей — Татьяна Савенкова, победившая в номинации «#объединяй», направленной на поддержку межкультурного диалога и на международное  сотрудничество. Её проект «Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине «Сокская радуга» получил поддержку в размере 354 647 рублей. В первом, заочном, этапе его реализации приняло участие 64 региона России и 3 страны ближнего зарубежья.
«Сейчас проект находится на стадии реализации, но плановый показатель уже перевыполнен. Поставили рекорд по количеству принятых работ — 730. Многие участники поделились своим опытом участия в конкурсе, активно писали отзывы и, самое главное, делились своими работами краеведческой направленности. Например, Самарская сказочница, член союза журналистов, которая присоединилась к нашему проекту, стала продвигать его идеи в своих кругах. Реализовывать свою инициативу очень волнительно, особенно в первый раз. Но также этот процесс раскрывает мой потенциал и потенциал нашей команды», — поделилась Татьяна Савенкова, победитель 1 сезона Всероссийского конкурса молодёжных проектов в 2025 году.
Победа в грантовом конкурсе важна не только для тех, кто предлагает инициативы и пишет проекты, но и учит этому других. Так в Самарской области реализуется проект «Марафон возможностей для муниципалитетов «Сохраняй историю вместе с грантом». Его автор — Виктория Хоркина, региональный координатор Росмолодёжь.Гранты. Реализация проекта началась в октябре прошлого года, а в 2026 вышла на финальный этап.
В ходе реализации проекта с февраля по март в муниципалитетах Самарской области проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле». В программе — презентация практик патриотической работы, выставка патриотических проектов и обучающий тренинг по социальному проектированию с экспертами Росмолодёжь.Гранты. Через Фестиваль жители региона могут познакомиться с проектной деятельностью и узнать, как получить поддержку на реализацию инициатив.
В Самарской области те, кто хочет подать заявку на грантовый конкурс, не остаются без поддержки. В регионе существует большое проектное сообщество, в составе которого 12 экспертов и 3 амбассадора Росмолодёжь.Гранты. Эти люди готовы провести консультацию по проекту, объяснить тонкости проектной заявки и довести идею до идеала. Обратиться за помощью можно через сообщество «МСО.Проекты» во ВКонтакте: vk.cc/cGdaPy.

 

Фото: Проектное сообщество Самарской области «МСО.Проекты»

Теги: Самара

