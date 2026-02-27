Идеи, которые становятся реальностью: у самарской молодёжи есть возможность получить до 1 млн рублей на реализацию проекта

27 февраля Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь» запустило один из главных ежегодных грантовых конкурсов — 1 сезон конкурса Росмолодёжь.Гранты, который проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Молодые люди от 14 до 35 лет могут подать заявку до 15 апреля на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: vk.cc/cUPtfL.

Конкурс среди физических лиц — это шанс получить до 1 миллиона рублей на реализацию инициативы. Грант помогает молодым людям превратить идею в жизнь и создать реальный инструмент для решения той или иной социальной проблемы. Молодёжь может подать проект по одной из 18 номинаций, направленных на развитие спорта, науки, туризма, экологии, медиа, студенческих сообществ и других сфер жизни.

В 2025 году победителями первого сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты из Самарской области стали 13 человек, общая сумма поддержки составила около 5 миллионов рублей. Самарские грантополучатели представили проекты по темам науки и технологий, патриотическому воспитанию и социально значимым инициативам.

Одна из победителей — Татьяна Савенкова, победившая в номинации «#объединяй», направленной на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество. Её проект «Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине «Сокская радуга» получил поддержку в размере 354 647 рублей. В первом, заочном, этапе его реализации приняло участие 64 региона России и 3 страны ближнего зарубежья.

«Сейчас проект находится на стадии реализации, но плановый показатель уже перевыполнен. Поставили рекорд по количеству принятых работ — 730. Многие участники поделились своим опытом участия в конкурсе, активно писали отзывы и, самое главное, делились своими работами краеведческой направленности. Например, Самарская сказочница, член союза журналистов, которая присоединилась к нашему проекту, стала продвигать его идеи в своих кругах. Реализовывать свою инициативу очень волнительно, особенно в первый раз. Но также этот процесс раскрывает мой потенциал и потенциал нашей команды», — поделилась Татьяна Савенкова, победитель 1 сезона Всероссийского конкурса молодёжных проектов в 2025 году.

Победа в грантовом конкурсе важна не только для тех, кто предлагает инициативы и пишет проекты, но и учит этому других. Так в Самарской области реализуется проект «Марафон возможностей для муниципалитетов «Сохраняй историю вместе с грантом». Его автор — Виктория Хоркина, региональный координатор Росмолодёжь.Гранты. Реализация проекта началась в октябре прошлого года, а в 2026 вышла на финальный этап.

В ходе реализации проекта с февраля по март в муниципалитетах Самарской области проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле». В программе — презентация практик патриотической работы, выставка патриотических проектов и обучающий тренинг по социальному проектированию с экспертами Росмолодёжь.Гранты. Через Фестиваль жители региона могут познакомиться с проектной деятельностью и узнать, как получить поддержку на реализацию инициатив.

В Самарской области те, кто хочет подать заявку на грантовый конкурс, не остаются без поддержки. В регионе существует большое проектное сообщество, в составе которого 12 экспертов и 3 амбассадора Росмолодёжь.Гранты. Эти люди готовы провести консультацию по проекту, объяснить тонкости проектной заявки и довести идею до идеала. Обратиться за помощью можно через сообщество «МСО.Проекты» во ВКонтакте: vk.cc/cGdaPy.

Фото: Проектное сообщество Самарской области «МСО.Проекты»