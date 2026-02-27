Я нашел ошибку
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В ИК №15 УФСИН СО организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело».
В Тольятти опережающим темпом  продолжается капремонт Обводного шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Глава региона поручил врио минсельхоза СО Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию «Мать солдата» необходимым промышленным дегидратором, соответствующим всем техническим характеристикам.
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 

27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.

Сегодня во самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский. Мероприятие ориентировано на участников специальной военной операции и членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве или желающих сменить сферу деятельности.
За время работы трех площадок Дворца ветеранов ярмарку посетили порядка 200 человек. Участие в мероприятии приняли 28 ведущих работодателей региона, включая ОАО «РЖД», Росгвардию, АО «Самаранефтепродукт», ПАО «Ростелеком», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Металлист-Самара» и другие промышленные и транспортные предприятия. Всего было представлено более 2,8 тысячи вакансий - как в Самарской области, так и за ее пределами.
Заместитель главы городского округа Самара Сергей Карасев отметил востребованность таких мероприятий: «Ярмарки вакансий очень актуальны. Важно, что у посетителей есть возможность напрямую пообщаться с представителями предприятий и узнать об актуальном состоянии рынка труда и потребностях работодателей. Здесь можно получить консультации от специалистов кадрового центра, а также записаться на бесплатное обучение».
Крупные специализированные ярмарки вакансий ежеквартально проходят в каждом городе и муниципальном районе Самарской области. Только в прошлом году проведено 490 ярмарок вакансий с участием 85 работодателей, включая 10 специализированных ярмарок для более чем 500 участников СВО и их близких. Все работодатели предоставляют выделенные вакансии для участников спецоперации: с 1 сентября 2025 года компании от 100 человек обязаны резервировать для них 1% рабочих мест. 
Как отметила заместитель руководителя Кадрового центра «Работа России» Самарской области Наталья Чегодаева, это первая крупная ярмарка вакансий на территории Самары и Волжского района в 2026 году. В рамках ярмарки вакансий также были организованы онлайн-собеседования с соискателями из Безенчукского, Приволжского и Сергиевского районов для последующего трудоустройства на крупные предприятия областного центра и Волжского района. «На ярмарке представлены самые разные вакансии – от рабочих профессий до специалистов, служащих и инженерного состава. Наша задача – не просто свести работодателя и соискателя, а подобрать вариант с учетом пожеланий, состояния здоровья и жизненной ситуации. Практика показывает, что порядка 30% посетителей ярмарки впоследствии трудоустраиваются, а среднее время поиска работы для участников СВО сегодня составляет 55 дней», – пояснила Наталья Чегодаева. 
Один из членов Ассоциации ветеранов СВО городского округа Самара, участник второго потока региональной программы «Школа героев» ветеран спецоперации Максим Баранович поделился впечатлениями: «На одной площадке собраны крупнейшие работодатели Самары и Волжского района - у ветеранов есть возможность напрямую пообщаться с ними. Кроме того, здесь проводится информационная работа - о возможности бесплатного обучения и переподготовки. Если у человека есть желание найти работу и стать востребованным специалистом - посещение ярмарки вакансий обязательно поможет. Важно, что работодатели предлагают вакансии для ветеранов спецоперации с ограниченными возможностями здоровья, исходя из специфики полученных травм. Комплексный подход очень важен, и на таких ярмарках он чувствуется».
Посетители ярмарки вакансий смогли напрямую пообщаться с представителями кадровых служб, пройти предварительные собеседования, получить консультации специалистов по вопросам трудоустройства и профессионального обучения. 
В Кадровом центре «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский напоминают, что участники СВО и члены их семей могут рассчитывать на приоритетное обслуживание, содействие в трудоустройстве, бесплатное обучение и повышение квалификации по востребованным профессиям. Для граждан с инвалидностью предусмотрено выездное обслуживание, в том числе в местах прохождения реабилитации.  Следующая крупная ярмарка вакансий для ветеранов СВО в Самаре и Волжском районе состоится в марте в поселке Рощинский.

 

 

Фото: Минтруд Самарской области

Теги: Самара

