В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В ИК №15 УФСИН СО организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело».
В ИК-15 УФСИН СО прошел открытый урок по обучению осуждённых на профессию повара
В Тольятти опережающим темпом  продолжается капремонт Обводного шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В Тольятти, опережая график,  идёт капремонт Обводного шоссе
Глава региона поручил врио минсельхоза СО Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию «Мать солдата» необходимым промышленным дегидратором, соответствующим всем техническим характеристикам.
К Вячеславу Федорищеву обратилась мать участника СВО, руководитель волонтерской организации «Мать солдата» Юлия Гладышева
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
К Вячеславу Федорищеву обратилась мать участника СВО, руководитель волонтерской организации «Мать солдата» Юлия Гладышева

89
Глава региона поручил врио минсельхоза СО Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию «Мать солдата» необходимым промышленным дегидратором, соответствующим всем техническим характеристикам.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан. К главе региона обратилась мать участника специальной военной операции, руководитель волонтерской организации «Мать солдата» Юлия Гладышева из Кинель-Черкасского района по вопросу оказании помощи в приобретении оборудования для изготовления продовольствия для военнослужащих.
Волонтерское движение «Мать солдата» создано в 2022 году. И специализируется на производстве сухих супов, каш и паштетов для нужд фронта. Сейчас организация вышла на значительные объемы производства, выпуская более 12 тысяч порций готового питания ежемесячно. В связи с возросшим спросом существующие мощности организации, в частности единственный промышленный дегидратор, перестали справляться с нагрузкой.
«Нам очень нужен духовой шкаф сушильный. У нас объёмы сейчас выросли, то есть если мы начинали с 1000 порций, сейчас у нас 12 000. Рук нам хватает, ребята помогают, а на чём делать – не хватает», – поделилась руководитель волонтерской организации Юлия Гладышева.
Глава региона уже не первый раз взаимодействует с волонтерской организацией «Мать солдата». Летом прошлого года при содействии губернатора был оперативно решен вопрос замены вышедшего из строя холодильного оборудования, которое не выдержало производственных нагрузок. Юлия Гладышева поблагодарила Вячеслава Федорищева за системную помощь, подчеркнув, что внимание региона позволяет волонтерам заниматься и просветительской работой.
«Благодаря вашей поддержке мы еще и для детей можем проводить расширенные патриотически акции, им нравится приходить к нам», – поблагодарила Юлия.
Губернатор подчеркнул особую значимость гражданских инициатив, направленных на поддержку военнослужащих:
«Это очень важно то, что вы делаете. Такие проекты объединяют людей и обеспечивают надежный тыл для наших защитников. Мы обязательно поможем с дооснащением производства».
В ходе встречи глава региона поручил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию «Мать солдата» необходимым промышленным дегидратором, соответствующим всем техническим характеристикам. Поставка нового оборудования позволит активистам и дальше наращивать объемы помощи фронту.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

