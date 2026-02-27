К Вячеславу Федорищеву обратилась мать участника СВО, руководитель волонтерской организации «Мать солдата» Юлия Гладышева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан. К главе региона обратилась мать участника специальной военной операции, руководитель волонтерской организации «Мать солдата» Юлия Гладышева из Кинель-Черкасского района по вопросу оказании помощи в приобретении оборудования для изготовления продовольствия для военнослужащих.

Волонтерское движение «Мать солдата» создано в 2022 году. И специализируется на производстве сухих супов, каш и паштетов для нужд фронта. Сейчас организация вышла на значительные объемы производства, выпуская более 12 тысяч порций готового питания ежемесячно. В связи с возросшим спросом существующие мощности организации, в частности единственный промышленный дегидратор, перестали справляться с нагрузкой.

«Нам очень нужен духовой шкаф сушильный. У нас объёмы сейчас выросли, то есть если мы начинали с 1000 порций, сейчас у нас 12 000. Рук нам хватает, ребята помогают, а на чём делать – не хватает», – поделилась руководитель волонтерской организации Юлия Гладышева.

Глава региона уже не первый раз взаимодействует с волонтерской организацией «Мать солдата». Летом прошлого года при содействии губернатора был оперативно решен вопрос замены вышедшего из строя холодильного оборудования, которое не выдержало производственных нагрузок. Юлия Гладышева поблагодарила Вячеслава Федорищева за системную помощь, подчеркнув, что внимание региона позволяет волонтерам заниматься и просветительской работой.

«Благодаря вашей поддержке мы еще и для детей можем проводить расширенные патриотически акции, им нравится приходить к нам», – поблагодарила Юлия.

Губернатор подчеркнул особую значимость гражданских инициатив, направленных на поддержку военнослужащих:

«Это очень важно то, что вы делаете. Такие проекты объединяют людей и обеспечивают надежный тыл для наших защитников. Мы обязательно поможем с дооснащением производства».

В ходе встречи глава региона поручил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию «Мать солдата» необходимым промышленным дегидратором, соответствующим всем техническим характеристикам. Поставка нового оборудования позволит активистам и дальше наращивать объемы помощи фронту.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области