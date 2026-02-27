Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс».
В Самаре определены лучшие сварщики «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс»
Суммарно в Самаре на сегодняшний день отработано уже порядка 500 ливневых колодцев. Всего в плане – 1499 дождеприемных решеток в местах потенциального подтопления.
Профильные службы Самары активизировали прочистку ливневой канализации
Железнов подчеркнул, что все негативные последствия, которые приписывают ретроградному МеркуриЮ астрологический миф.
Научный сотрудник ИПА РАН Железнов опроверг негативное влияние ретроградного Меркурия на жизнь людей
Сегодня каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту «Кадры для БАС» поступает от представительниц прекрасной половины человечества.
Самарская область — в топе регионов по числу женщин, выбирающих профессии в сфере БАС
Подвели итоги работы Самарской рыбоохраны за период со 2 февраля по 15 февраля 2026 года.
Самарская рыбоохрана: у нарушителей изъяли 211 незаконных орудий лова и186 кг рыбы
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В ИК №15 УФСИН СО организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело».
В ИК-15 УФСИН СО прошел открытый урок по обучению осуждённых на профессию повара
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.12
0.65
EUR 91.03
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область — в топе регионов по числу женщин, выбирающих профессии в сфере БАС

161
Сегодня каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту «Кадры для БАС» поступает от представительниц прекрасной половины человечества.

Женщины всё активнее осваивают высокие технологии: сегодня каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту «Кадры для БАС» поступает от представительниц прекрасной половины человечества. Это разрушает стереотип о том, что гражданские беспилотники – сугубо мужская сфера. Такой информацией поделились в Центре компетенций по БАС Университета 2035. Развитие рынка беспилотников ведётся по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы».
Отрасль беспилотной авиации активно развивается и требует специалистов различных направлений. Это инженеры-конструкторы и программисты, пилоты-операторы и аналитики данных. Университет 2035 провёл исследование, в котором приняли участие более 12 тыс. человек, прошедших обучение по одной из профессий в этой области. Результаты показали, что 29% специалистов в сфере – женщины. Наибольшее количество выпускников – в Красноярском крае, Самарской, Нижегородской, Московской областях и Москве. Бо́льшая часть опрошенных (67,6%) работает операторами дронов. Создание и совершенствование комплексов и программного обеспечения привлекает 24,3% специалистов, а производством летательных аппаратов занимаются 8% респондентов. Некоторые женщины, получив образование в сфере БАС, не останавливаются на этом и открывают собственные предприятия по выпуску беспилотников.
«Сегодня каждый третий обучающийся по федеральному проекту "Кадры для БАС" – женщина. Это отражает новую тенденцию: беспилотные профессии становятся привлекательными не только для студенток, но и для уже состоявшихся специалистов, которые решили выбрать вторую современную профессию. Гражданское беспилотие – одна из самых динамично развивающихся отраслей, и ей остро нужны новые кадры, готовые осваивать технологии будущего, формировать облик современной высокотехнологичной экономики», – прокомментировал директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов.
С 2024 года отрасль беспилотной авиации в России развивается по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С его помощью компании могут воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки для разработки новых моделей дронов и расширения сфер их применения. Разработчики могут получить грант до 100 млн руб. на оформление конструкторской документации или 250 млн руб. на сертификацию нового беспилотного аппарата. Также у компаний есть возможность взять в лизинг российские беспилотники по льготной ставке. Кроме того, продавцы дронов могут компенсировать часть недополученной прибыли от скидок, а резиденты научно-производственных центров компенсировать до 90% затрат на НИОКР.
В числе целей нацпроекта – стимулирование использования отечественных технологических решений, увеличение объема рынка БАС, формирование системы сертификации БАС, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие инфраструктуры для проведения испытаний, а также привлечение в отрасль квалифицированных кадров.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм.
27 февраля 2026, 19:28
«РКС-Самара» с 3-го по 5 марта будут проводить ремонтно-профилактические работы в Самаре
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм. ЖКХ
8
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары.
27 февраля 2026, 19:10
Начальника отдела Октябрьского района Самары подозревают в получении взятки
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Октябрьского района  Самары. Закон
108
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс».
27 февраля 2026, 18:59
В Самаре определены лучшие сварщики «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс»
В Самаре состоялись соревнования профессионального мастерства среди сварщиков группы «Т Плюс». ЖКХ
118
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1068
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
446
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
4812
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3556
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
274
Весь список