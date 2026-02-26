В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»

27 февраля в галерее «Новое пространство» на первом этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится музыкальный вечер «Крылья весны», посвящённый творчеству композиторов ХХ века.

Когда уставший от стужи мир ждёт весны, что может быть лучше, чем всей душой ощутить восторженный трепет её вечно юных крыльев? Долгожданные птицы скоро вернутся домой, чтобы радовать наш слух стихийной музыкой природы, а долгожданные концерты уже возвращаются в «Новое пространство», чтобы растопить белый снег и серый лёд разноцветьем сотворённых человеческим гением мелодий и гармоний, которые полны жажды солнца, вдохновения, любви!

Для меломанов откроются двери в чудесный мир весенней музыки Исаака Дунаевского, Сергея Рахманинова и других композиторов, чьи произведения вошли в сокровищницу российской и мировой академической традиции.

В предпоследний день зимы наша галерея озарится весенним светом, даруемым произведениями ХХ века, которые прозвучат в исполнении двух прекрасных фей академической музыки – Надежды Сорокиной и Татьяны Свитовой.

Хотите взлететь в горние миры, где великолепное сопрано и виртуозная игра на рояле каждым звуком приближают время пробуждения жизни?

Приходите к 18.30 на концерт «Крылья весны»!

О новых концертах и других музыкальных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте» и «Новом пространстве».

Вход на мероприятие платный. Цена – 350 рублей. Льготный билет – 200 рублей. Количество билетов – 100 шт. Наличный и безналичный расчёт в библиотеке осуществляется в рабочее время (ср-сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30) через кассу-терминал.

27 февраля (пятница) в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

12+