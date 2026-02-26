Я нашел ошибку
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Мероприятия
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»

79
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»

27 февраля в галерее «Новое пространство» на первом этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится музыкальный вечер «Крылья весны», посвящённый творчеству композиторов ХХ века.

Когда уставший от стужи мир ждёт весны, что может быть лучше, чем всей душой ощутить восторженный трепет её вечно юных крыльев? Долгожданные птицы скоро вернутся домой, чтобы радовать наш слух стихийной музыкой природы, а долгожданные концерты уже возвращаются в «Новое пространство», чтобы растопить белый снег и серый лёд разноцветьем сотворённых человеческим гением мелодий и гармоний, которые полны жажды солнца, вдохновения, любви!

Для меломанов откроются двери в чудесный мир весенней музыки Исаака Дунаевского, Сергея Рахманинова и других композиторов, чьи произведения вошли в сокровищницу российской и мировой академической традиции.

В предпоследний день зимы наша галерея озарится весенним светом, даруемым произведениями ХХ века, которые прозвучат в исполнении двух прекрасных фей академической музыки – Надежды Сорокиной и Татьяны Свитовой.

Хотите взлететь в горние миры, где великолепное сопрано и виртуозная игра на рояле каждым звуком приближают время пробуждения жизни?

Приходите к 18.30 на концерт «Крылья весны»!

О новых концертах и других музыкальных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте» и   «Новом пространстве».

 

Вход на мероприятие платный. Цена – 350 рублей. Льготный билет – 200 рублей. Количество билетов – 100 шт. Наличный и безналичный расчёт в библиотеке осуществляется в рабочее время (ср-сб: 9:00–19:30; вт и вс: 10:00–17:30) через кассу-терминал.

 

27 февраля (пятница) в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

 

12+

 

С апреля по ноябрь 2026 года акция «Вода России» охватит 37 районов и городов региона, где пройдут мероприятия по уборке берегов рек и озёр от мусора.
25 февраля 2026, 23:25
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
С апреля по ноябрь 2026 года акция «Вода России» охватит 37 районов и городов региона, где пройдут мероприятия по уборке берегов рек и озёр от мусора. Экология
459
Первый выезд в рамках Фестиваля патриотических инициатив «Быть патриотом на деле» успешно прошёл 18 февраля в Отрадном.
24 февраля 2026, 17:56
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Первый выезд в рамках Фестиваля патриотических инициатив «Быть патриотом на деле» успешно прошёл 18 февраля в Отрадном. Общество
468
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
24 февраля 2026, 16:23
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в... Общество
599
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
118
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
625
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
425
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
363
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
360
Весь список