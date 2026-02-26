Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026

О том, как спланировать отдых с учётом праздника, рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Март — месяц, который традиционно дарит дополнительный праздничный выходной. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, 8 марта является официальным нерабочим праздничным днём. В 2026 году этот праздник совпадает с обычным воскресным выходным.

По действующему законодательству, если праздник выпадает на выходной, он не «сгорает», а переносится. Таким образом, выходной день с воскресенья 8 марта переносится на следующий рабочий день — понедельник 9 марта. Благодаря этому сотрудники с пятидневной рабочей неделей получат возможность отдохнуть три дня подряд: с субботы 7 по понедельник 9 марта включительно.

В итоге календарь марта 2026 года для стандартного графика работы включает 21 рабочий день (168 часов) и 10 выходных, один из которых — праздничный.

Для тех, кто трудится по сменному или иному гибкому графику, количество рабочих и выходных дней определяется утверждённым расписанием. В таком режиме рабочая смена может приходиться на любой день, включая праздничные.

Важное напоминание: работа в выходной или праздничный день по инициативе работодателя должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована предоставлением другого дня отдыха на выбор сотрудника. Это право гарантировано Трудовым кодексом РФ.