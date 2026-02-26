Я нашел ошибку
Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
В самарской кирхе выступит лауреат международных конкурсов Андрей Коломийцев
Шостакович Опера Балет на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах
Более 2,8 тысяч вакансий будет предложено участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском патриотическом конкурсе
Самарские и китайские исследователи разработали эффективную систему управления спутниками с помощью тросов
Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе
Самарские и китайские исследователи разработали эффективную систему управления спутниками с помощью тросов

Разработка продлит срок службы космических аппаратов и позволит точнее ими управлять.

Совместная команда инженеров Самарского университета им. Королёва и Северо-Западного политехнического университета (г. Сиань, Китай) разработали систему управления, с помощью которой можно оперативно и очень точно изменять конфигурацию группировки спутников на орбите. Для изменения расположения спутников относительно друг друга разработчики предлагают использовать гибкие тросы – спутники в такой группировке будут находиться как бы "на привязи", словно собаки на выгуле, и по команде с Земли можно будет быстро менять длину их "поводков", подтягивая или разматывая на определенное расстояние соответствующий трос.

Несмотря на простоту идеи, ее реальное воплощение требует большого количества расчетов и уникального оборудования, которое будет отвечать за работу орбитальной системы тросов: не так-то просто с Земли с сантиметровой точностью управлять сразу несколькими спутниками, несущимися по орбите со скоростью, измеряемой километрами в секунду. Проект, получивший название Flex Weave (что можно примерно перевести как "гибкая связь"), был представлен на международном конкурсе научных разработок в Китае China International College Students' Innovation Competition 2025 и завоевал золотую медаль.

Работы по проекту велись в рамках совместной российско-китайской лаборатории "Космические тросовые системы", действующей в Самарском и в Северо-Западном политехническом университетах. Собранные прототипы узлов тросовой системы управления спутниками сейчас проходят наземные испытания на уникальных тестовых стендах.

Автор фото: Олеся Орина

