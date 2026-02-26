На предприятии ОДК-Кузнецов прошла творческая встреча с краеведом и ветераном завода Альбиной Липатовой.

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.16
EUR 90.32
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На предприятии ОДК-Кузнецов прошла творческая встреча с краеведом и ветераном завода Альбиной Липатовой

205
На предприятии ОДК-Кузнецов прошла творческая встреча с краеведом и ветераном завода Альбиной Липатовой.

Поводом стал выход её новой книги «Самарских улиц имена», посвященной истории возникновения и переименования городских магистралей, а также судьбам людей, в честь которых они названы.

Работники предприятия и активисты молодежного движения пообщались с автором в формате открытого диалога. Альбина Михайловна в своей книге отразила новые топонимы на карте Самары, систематизировала архивные данные, собрала уникальные свидетельства, позволяющие взглянуть на привычную городскую среду через призму истории.

Председатель профсоюзной организации Наталья Крапивко отметила важность таких встреч для молодежи, ведь имена выдающихся работников ОДК-Кузнецов увековечены на карте города. Она подчеркнула, что знакомство с историей дает чувство сопричастности к большому делу, а сохранение исторической памяти особенно важно в Год единства народов России.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
242
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
196
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
188
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
213
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
741
Весь список