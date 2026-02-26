На предприятии ОДК-Кузнецов прошла творческая встреча с краеведом и ветераном завода Альбиной Липатовой.

Поводом стал выход её новой книги «Самарских улиц имена», посвященной истории возникновения и переименования городских магистралей, а также судьбам людей, в честь которых они названы.

Работники предприятия и активисты молодежного движения пообщались с автором в формате открытого диалога. Альбина Михайловна в своей книге отразила новые топонимы на карте Самары, систематизировала архивные данные, собрала уникальные свидетельства, позволяющие взглянуть на привычную городскую среду через призму истории.

Председатель профсоюзной организации Наталья Крапивко отметила важность таких встреч для молодежи, ведь имена выдающихся работников ОДК-Кузнецов увековечены на карте города. Она подчеркнула, что знакомство с историей дает чувство сопричастности к большому делу, а сохранение исторической памяти особенно важно в Год единства народов России.