Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию

С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
В Тольятти завершились личные и командные соревнования по фехтованию на саблях, в Самаре на этой неделе проходят турниры по фехтованию на шпагах и рапирах.
Призерами личного турнира шпажистов, который завершился 25 февраля, стали спортсмены Самарской области:
Антонина Бербенцева - золото
Тимофей Карпов - бронза
Соревнования продолжаются.
Фото: Максим Калинкин/Самарский спорт