Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников

В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.



В нем приняли участие команды территориальных управлений министерства образования Самарской области. Победителями и призерами стали:



Личное первенство, 14-15 лет

Вера Серенкова

Анна Кривицкая

Диана Корешкова

Гордей Исаев

Егор Федоренко

Артём Куприянов



Личное первенство, 16-18 лет

Анастасия Ерофеева

Алена Трубочкина

Надежда Куслеева

Прохор Лукьяненко

Кирилл Краснов

Ярослав Келазев



Эстафета «Гонка ГТО»

команда Юго-Западного управления

команда Отрадненского управления

команда Поволжского управления



Командное первенство по многоборью ГТО

команда Юго-Западного управления

команда Отрадненского управления

команда г.о. Жигулевск

Фото: минспорта СО