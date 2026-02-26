Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников

В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
В нем приняли участие команды территориальных управлений министерства образования Самарской области. Победителями и призерами стали:
Личное первенство, 14-15 лет
Вера Серенкова
Анна Кривицкая
Диана Корешкова
Гордей Исаев
Егор Федоренко
Артём Куприянов
Личное первенство, 16-18 лет
Анастасия Ерофеева
Алена Трубочкина
Надежда Куслеева
Прохор Лукьяненко
Кирилл Краснов
Ярослав Келазев
Эстафета «Гонка ГТО»
команда Юго-Западного управления
команда Отрадненского управления
команда Поволжского управления
Командное первенство по многоборью ГТО
команда Юго-Западного управления
команда Отрадненского управления
команда г.о. Жигулевск
