Я нашел ошибку
Главные новости:
Роскачество и региональный центр «Мой бизнес» будут совместно работать над повышением качества товаров и услуг, производимых в Самарской области.
Роскачество и центр «Мой бизнес» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил призы победителям акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева был расширен список льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования, а также проектирование и строительство сетей.
Маме бойца СВО из Самарской области выплатили компенсацию на газификацию дома
Врач-фтизиатр Марина Шайдуллина стала участником программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2025 году. Она ведет прием в Красноярской центральной районной больнице.
Новый врач-фтизиатр ведет прием в Красноярской центральной районной больнице
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С.
27 февраля в регионе без осадков, до -9°С
25 февраля Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков».
Победителям конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков» вручили награды
В СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.
На третьем потоке Школы главного врача в СамГМУ подготовили специалистов из Ульяновской области
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.16
EUR 90.32
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников

126
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.

В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.

В нем приняли участие команды территориальных управлений министерства образования Самарской области. Победителями и призерами стали:

Личное первенство, 14-15 лет
 Вера Серенкова
 Анна Кривицкая
 Диана Корешкова

 Гордей Исаев
 Егор Федоренко
 Артём Куприянов

Личное первенство, 16-18 лет
 Анастасия Ерофеева
 Алена Трубочкина
 Надежда Куслеева

 Прохор Лукьяненко
 Кирилл Краснов
 Ярослав Келазев

Эстафета «Гонка ГТО»
команда Юго-Западного управления
команда Отрадненского управления
 команда Поволжского управления

Командное первенство по многоборью ГТО
команда Юго-Западного управления
команда Отрадненского управления
команда г.о. Жигулевск

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.
26 февраля 2026, 17:37
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил призы победителям акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона
30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков. ЖКХ
12
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С.
26 февраля 2026, 16:28
27 февраля в регионе без осадков, до -9°С
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С. Экология
81
25 февраля Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков».
26 февраля 2026, 16:14
Победителям конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков» вручили награды
25 февраля Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков». Общество
113
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
318
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
232
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
227
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
224
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
752
Весь список