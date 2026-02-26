Двухлетний мальчик выпал из окна 10-го этажа МКД в Санкт-Петербурге

Двухлетнего мальчика, который выпал из окна 10-го этажа на Богатырском переулке в Санкт-Петербурге, удалось поймать прохожим. Кадры происшествия публикуют «Известия» 26 февраля.

Под окном квартиры, из которой свесился ребенок, собрались около десяти человек. Четверо из них растянули между собой куртку, чтобы смягчить удар от падения. Мальчика удалось поймать, после падения он громко плакал.

Прибывшая вскоре бригада скорой помощи госпитализировала его в тяжелом состоянии вместе с матерью в детскую городскую больницу № 2. У ребенка диагностировали кататравму и сотрясение головного мозга.