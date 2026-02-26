Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Кинельском районе построили три модульных ФАПа
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Спортсмены Самарской области - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по качеству жизни населения
В Самарской областиСостоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.
В регионе прошло заседание Координационного совета по финансовой грамотности
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
В Самаре приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
  • Персональные данные
Двухлетний мальчик выпал из окна 10-го этажа МКД в Санкт-Петербурге

171
26 февраля двухлетнего мальчика, выпавшего из окна 10-го этажа на Богатырском переулке в Санкт-Петербурге, удалось поймать прохожим.

Двухлетнего мальчика, который выпал из окна 10-го этажа на Богатырском переулке в Санкт-Петербурге, удалось поймать прохожим. Кадры происшествия публикуют «Известия» 26 февраля.

Под окном квартиры, из которой свесился ребенок, собрались около десяти человек. Четверо из них растянули между собой куртку, чтобы смягчить удар от падения. Мальчика удалось поймать, после падения он громко плакал.

Прибывшая вскоре бригада скорой помощи госпитализировала его в тяжелом состоянии вместе с матерью в детскую городскую больницу № 2. У ребенка диагностировали кататравму и сотрясение головного мозга.

В центре внимания
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
197
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
430
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
277
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
278
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
246
