В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
Следственными органами СК СО по факту безвестного исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Подмосковный суд 26 февраля приговорил рэпера Гуфа к году условно за самоуправство.
В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
Рэпера Гуфа приговорили к условному сроку за самоуправство

166
Подмосковный суд 26 февраля приговорил рэпера Гуфа к году условно за самоуправство.

Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) к году условно по делу о конфликте в бане, передает РИА Новости.

"Постановил признать виновными по части 2 статьи 330 сроком на 1 год… наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год", - огласила приговор судья.

В четверг в ходе заседания рэпер выступил с последним словом, во время которого извинился перед потерпевшим и журналистами.

Также суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон - против высказалось обвинение.

Прокурор просила суд назначить фигурантам по два года условно и переквалифицировать дело с грабежа на самоуправство (статья 330 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.

Саруханян также приговорен к году условно.

 

Фото:  pxhere.com

100
246
478
305
310
