Павел Финк в Тольятти принял участие в совещании по созданию технопарка «Дом дирижаблестроителей им. К.Э. Циолковского»

Павел Финк принял участие в совещании по созданию промышленного технопарка «Дом дирижаблестроителей им. К.Э. Циолковского», которое состоялось в Тольятти.

Инициатор проекта - компания «СтанкоМашСтрой».

На тольяттинской площадке инвестор планирует разрабатывать и производить дирижабли разного назначения. Такие суда обеспечивают доставку грузов в труднодоступные регионы страны, подходят для эксплуатации в условиях крайнего севера и могут заместить другие виды транспорта.

В совещании также приняли участие депутат Госдумы РФ Сергей Морозов, МГТУ им. Баумана, РХТУ им. Менделеева, коллеги из Правительства региона, Агентства по привлечению инвестиций, компании Транспорт будущего, а также представители коммерческого сектора, которые планируют стать резидентами будущего технопарка.

"Совместно обсудили детали воплощения в жизнь этих масштабных планов, преимущества, перспективы такого вида транспорта и отрасли, в которых дирижабли будут востребованы. Будем всесторонне содействовать инвесторам в реализации этого амбициозного проекта!", - подчеркнул Павел Финк.

