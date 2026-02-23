Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля участок с 60-го км до 99-го км — от ОЭЗ «Тольятти» до села Зеленовка — закрыт для проезда в связи с неблагоприятными погодными условиями и произошедшим на трассе ДТП.
На автодороге «Обход Тольятти» временно ограничено движение в обоих направлениях
23 февраля в Самаре у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества.
В Самаре у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества
24 февраля в библиотеке № 8 в Самаре Леонид Немцев прочитает лекцию «Пополь-Вух». Пополь-Вух» -  древняя книга индейцев киче, записанная латинскими буквами после прихода испанцев.
В самарской библиотеке № 8 состоится лекция Леонида Немцева - «Пополь-Вух»
23 февраля 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 на а/д «Обход Тольятти» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Sorento,
В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» столкнулись ВАЗ-21121 и Kia Sorento
26 февраля в 19:00 в самарском музее им. П.В. Алабина начинает работу выставка «Палеоцентр».
В музее им. П.В. Алабина начинает работу выставка «Палеоцентр»
23 февраля эксперт Елена Малахова рассказала, на что обратить внимание при выборе детской одежды.
Эксперт Малахова дала советы по выбору детской одежды
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева праздничный концерт.
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя праздничный концерт
Сегодня, 23 февраля, в Самаре прошли торжественные мероприятии, посвященные Дню защитника Отечества, в котором приняли участие сотрудники СУ СКР СО.
В Самаре сотрудники СУ и активисты Молодежного союза «Юный следователь» возложили цветы к Вечному огню в память о защитниках Отечества
В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» столкнулись ВАЗ-21121 и Kia Sorento

184
23 февраля 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 на а/д «Обход Тольятти» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Sorento,

В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей.

По предварительным данным госавтоинспекторов: 23 февраля в 16 часов, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121, осуществляя движение на 78 километре автодороги «Обход Тольятти», со стороны Ульяновска в направлении Самары, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, допустил столкновение с автомобилем Kia Sorento, под управлением 70-летнего водителя. От удара автомобиль Kia Sorento допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, который двигался в  попутном направлении. В ДТП пострадал водитель ВАЗ-21121. Молодому человеку на месте оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

 

