В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» столкнулись ВАЗ-21121 и Kia Sorento

В Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей.

По предварительным данным госавтоинспекторов: 23 февраля в 16 часов, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121, осуществляя движение на 78 километре автодороги «Обход Тольятти», со стороны Ульяновска в направлении Самары, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, допустил столкновение с автомобилем Kia Sorento, под управлением 70-летнего водителя. От удара автомобиль Kia Sorento допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, который двигался в попутном направлении. В ДТП пострадал водитель ВАЗ-21121. Молодому человеку на месте оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО