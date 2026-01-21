Я нашел ошибку
По состоянию на 20 января сумма, оставшаяся к выплате, составляет 519 млн.
"Крылья Советов" в январе выплатили еще 54 млн рублей в счет долга "РТ-капитал"
Владимир Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне «Машенька»
Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы.
21 января днем на ж/д переезде между станциями Жигулевское море и Химзаводская водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающейся "Ласточкой".
В Самарской области 21 января на переезде автомобиль столкнулся с "Ласточкой"
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций, заявил Сергей Миронов.
В ГД предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
ДТП в Ставропольском районе: столкнулись LADA Granta и MAN

Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы.

Сегодня, 21 января, в 10 часов 03 минуты в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе обход Тольятти, 79 километр.
На место вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 146 Отряда № 30, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: LADA Granta и MAN. Наши пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей.

К сожалению, пострадали водитель и пассажир легковой машины. Они были гдоставлены в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5.

 

Фото:  облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

