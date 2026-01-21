ДТП в Ставропольском районе: столкнулись LADA Granta и MAN

Сегодня, 21 января, в 10 часов 03 минуты в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе обход Тольятти, 79 километр.

На место вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 146 Отряда № 30, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: LADA Granta и MAN. Наши пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей.

К сожалению, пострадали водитель и пассажир легковой машины. Они были гдоставлены в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5.

